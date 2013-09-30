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"كورونا" يقفز بعدد مصابيه في أمريكا إلى 7 ملايين و129313

إجمالي الوفيات بلغ 204598

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 33891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و270 وفاة.

وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و129313 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204598، وفقاً لـ "رويترز".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض" كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس مقارنة بتقرير اليوم السابق.

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"كورونا" يقفز بعدد مصابيه في أمريكا إلى 7 ملايين و129313
سبق

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 33891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و270 وفاة.

وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و129313 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204598، وفقاً لـ "رويترز".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض" كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس مقارنة بتقرير اليوم السابق.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
09:33 PM

"كورونا" يقفز بعدد مصابيه في أمريكا إلى 7 ملايين و129313

إجمالي الوفيات بلغ 204598

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجلت 33891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و270 وفاة.

وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و129313 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204598، وفقاً لـ "رويترز".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض" كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس مقارنة بتقرير اليوم السابق.

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