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أمير الباحة يُشدِّد على تكثيف الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

شدّد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها، خلال شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

ويأتي ذلك التوجيه بعد إعلان إحصائيات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، حيث تم خلال الأيام الماضية رصد 24288 مخالفة على مستوى المملكة، منها 534 مخالفة تم رصدها داخل منطقة الباحة، فيما رصدت أمانة المنطقة والجهات المعنية 176 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19 .

ودعا ‏أمير الباحة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الرشيدة والوزارات المعنية، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يُشدِّد على تكثيف الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين
سبق

شدّد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها، خلال شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

ويأتي ذلك التوجيه بعد إعلان إحصائيات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، حيث تم خلال الأيام الماضية رصد 24288 مخالفة على مستوى المملكة، منها 534 مخالفة تم رصدها داخل منطقة الباحة، فيما رصدت أمانة المنطقة والجهات المعنية 176 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19 .

ودعا ‏أمير الباحة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الرشيدة والوزارات المعنية، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى .

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:49 PM

أمير الباحة يُشدِّد على تكثيف الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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شدّد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها، خلال شهر رمضان المبارك؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.

ويأتي ذلك التوجيه بعد إعلان إحصائيات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، حيث تم خلال الأيام الماضية رصد 24288 مخالفة على مستوى المملكة، منها 534 مخالفة تم رصدها داخل منطقة الباحة، فيما رصدت أمانة المنطقة والجهات المعنية 176 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد 19 .

ودعا ‏أمير الباحة المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الرشيدة والوزارات المعنية، واتباع الإجراءات الاحترازية خلال وجودهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى .

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