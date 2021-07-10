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"أبها للتايكوندو" يفوز بكأس التفوق العام خلال منافسات موسم 2021

"الشباب" يعتلي قمة الكبار و"الهلال" يحصد صراع الشباب

حقق فريق أبها للتايكوندو، كأس التفوق العام بـ51 نقطة، خلال منافسات موسم 2021، الذي اختتم مساء البارحة في الصالة الخضراء بالرياض، برعاية وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد.

جاء ذلك، بحضور رئيس اتحاد التايكوندو، العميد ركن شداد العمري، والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية، عبدالعزيز العنزي.

وشهد اليوم الأخير، منافسات قوية على بطولتي المملكة للأندية للفِرَق الجماعي لدرجتي الشباب والأولى، بمشاركة 27 ناديًا من مختلف مناطق المملكة.

وحقق فريق الهلال، المركز الأول في بطولة درجة الشباب، بعد تغلبه في المباراة النهائية على السلام الذي حل وصيفًا، وجاء في المركز الثالث الترجي والرابع العدالة.

كما تم تكريم نادي القارة بجائزة الفريق المثالي في البطولة.

وفي بطولة الدرجة الأولى، استطاع فريق الشباب الظفر بالصدارة، بعد تغلبه في النزال الختامي الذي جمعه بنظيره "أبها" الذي حل وصيفًا.

وجاء فريق الرياض ثالثًا، والوحدة رابعًا، مع تكريم نادي العمران من محافظة الأحساء، بكأس الفريق المثالي في هذه البطولة.

وجاء أفضل لاعب (فئة الكروقي) نواف حسين من نادي الهلال، و(فئة البومسي) محمد العباس من نادي الترجي، وأفضل حكم (فئة الكروقي) الدولي غازي الغانم، و(فئة البومسي) الدولي مجاشع علوي)، وأفضل مدرب (فئة الكروقي) منصور عسيري مدرب نادي أبها، و(فئة البومسي) زهير أبو الرحي مدرب نادي الترجي.

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"أبها للتايكوندو" يفوز بكأس التفوق العام خلال منافسات موسم 2021
سبق

حقق فريق أبها للتايكوندو، كأس التفوق العام بـ51 نقطة، خلال منافسات موسم 2021، الذي اختتم مساء البارحة في الصالة الخضراء بالرياض، برعاية وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد.

جاء ذلك، بحضور رئيس اتحاد التايكوندو، العميد ركن شداد العمري، والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية، عبدالعزيز العنزي.

وشهد اليوم الأخير، منافسات قوية على بطولتي المملكة للأندية للفِرَق الجماعي لدرجتي الشباب والأولى، بمشاركة 27 ناديًا من مختلف مناطق المملكة.

وحقق فريق الهلال، المركز الأول في بطولة درجة الشباب، بعد تغلبه في المباراة النهائية على السلام الذي حل وصيفًا، وجاء في المركز الثالث الترجي والرابع العدالة.

كما تم تكريم نادي القارة بجائزة الفريق المثالي في البطولة.

وفي بطولة الدرجة الأولى، استطاع فريق الشباب الظفر بالصدارة، بعد تغلبه في النزال الختامي الذي جمعه بنظيره "أبها" الذي حل وصيفًا.

وجاء فريق الرياض ثالثًا، والوحدة رابعًا، مع تكريم نادي العمران من محافظة الأحساء، بكأس الفريق المثالي في هذه البطولة.

وجاء أفضل لاعب (فئة الكروقي) نواف حسين من نادي الهلال، و(فئة البومسي) محمد العباس من نادي الترجي، وأفضل حكم (فئة الكروقي) الدولي غازي الغانم، و(فئة البومسي) الدولي مجاشع علوي)، وأفضل مدرب (فئة الكروقي) منصور عسيري مدرب نادي أبها، و(فئة البومسي) زهير أبو الرحي مدرب نادي الترجي.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
05:07 PM

"أبها للتايكوندو" يفوز بكأس التفوق العام خلال منافسات موسم 2021

"الشباب" يعتلي قمة الكبار و"الهلال" يحصد صراع الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق أبها للتايكوندو، كأس التفوق العام بـ51 نقطة، خلال منافسات موسم 2021، الذي اختتم مساء البارحة في الصالة الخضراء بالرياض، برعاية وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد.

جاء ذلك، بحضور رئيس اتحاد التايكوندو، العميد ركن شداد العمري، والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية، عبدالعزيز العنزي.

وشهد اليوم الأخير، منافسات قوية على بطولتي المملكة للأندية للفِرَق الجماعي لدرجتي الشباب والأولى، بمشاركة 27 ناديًا من مختلف مناطق المملكة.

وحقق فريق الهلال، المركز الأول في بطولة درجة الشباب، بعد تغلبه في المباراة النهائية على السلام الذي حل وصيفًا، وجاء في المركز الثالث الترجي والرابع العدالة.

كما تم تكريم نادي القارة بجائزة الفريق المثالي في البطولة.

وفي بطولة الدرجة الأولى، استطاع فريق الشباب الظفر بالصدارة، بعد تغلبه في النزال الختامي الذي جمعه بنظيره "أبها" الذي حل وصيفًا.

وجاء فريق الرياض ثالثًا، والوحدة رابعًا، مع تكريم نادي العمران من محافظة الأحساء، بكأس الفريق المثالي في هذه البطولة.

وجاء أفضل لاعب (فئة الكروقي) نواف حسين من نادي الهلال، و(فئة البومسي) محمد العباس من نادي الترجي، وأفضل حكم (فئة الكروقي) الدولي غازي الغانم، و(فئة البومسي) الدولي مجاشع علوي)، وأفضل مدرب (فئة الكروقي) منصور عسيري مدرب نادي أبها، و(فئة البومسي) زهير أبو الرحي مدرب نادي الترجي.

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