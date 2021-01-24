18 صورة كاشفة.. "الاحترازات عنوان" ثاني الأيام الحضورية بمدارس الطائف

تباعدٌ وتنظيم والكمامةُ إلزامية و"مقياس الحرارة" قبل الدخول.. و"سبق" حاضرة

في اليوم الثاني من العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، شهدت المدارس بمحافظة الطائف، صباح اليوم، استمرار الإجراءات الاحترازية في المدارس منذ استقبال الطلاب والطالبات وحتى وقت الانصراف؛ وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

ورصدت عدسة "سبق" إقبال الطلاب بمدرسة ابن حبان الابتدائية، وابتدائية جميلة بنت ثابت للطفولة المبكرة، ضمن بروتوكولات تنظيمية وصحية شملت "التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وأخذ مقياس الحرارة قبل الدخول"؛ حيث يتم توجيههم إلى الفصول الدراسية، لتبدأ بعد ذلك الحصص اليومية بتفاعل ومشاركة.

وقال عدد من أولياء الأمور: "سَعِدنا بعودة الحياة المدرسية لطبيعتها، لتعم الفائدة على الأبناء والبنات، ونُشيد بالجهود المبذولة من المدارس لتوفير البيئة المناسبة باشتراطات وقائية".