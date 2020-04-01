تعرَّف على آخر تحديث لأعداد ضحايا كورونا عالمياً ومستجدات الفيروس بـ 6 دول

العالم لا يزال يحبس أنفاسه مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد المصابين والمتوفين

لا يزال العالم يحبس أنفاسه مع الزيادة التي لا تتوقف في أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من مصابين ووفيات، وتسجيل أرقام قياسية كل يوم في عدد من الدول حتى وصل عدد المصابين؛ وفق آخر إحصائية، الى 859929 حالة والمتعافين 178364، فيما بلغ عدد الوفيات 42344 حالة.

وفي هذا التقرير، نرصد آخر الأرقام وأحدث المستجدات بخصوص تفشي وباء "كوفيد-19" في 6 دول:

المغرب

كشفت وزارة الصحة المغربية، أن أدنى عمر مسجل بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد يعود إلى رضيع لم يتجاوز الشهرين.

من جهة أخرى، ذكر مدير الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي؛ أن المصاب بالفيروس التاجي الأكبر عمراً، هو مسن ناهز 96 عاماً.

وتتوزع حالات المصابين بمرض "كوفيد-19" في المغرب وعددها 602 حسب الجنس، بما نسبته 55 في المائة للرجال، و45 في المائة للنساء.

وأفاد المصدر ذاته بأن متوسط أعمار المتوفين وعددهم 36 شخصا، 62 عاماً.

إلى ذلك، بلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي في المغرب 24 حالة، وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تونس

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم، تسجيل 34 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا؛ ليصل عدد المصابين إلى 394 حالة.

أفغانستان

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان، إلى 196 إصابةً.

وأبانت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم، أنه في الساعات الـ 24 الماضية، كانت هناك 22 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بالفيروس؛ 12 في إقليم هيرات، وست حالات في كابل، وحالة واحدة في إقليم غزني، وأخرى في إقليم باغلان، وأخرى في إقليم باكتيكا.

تايلاند

سجّلت الحكومة التايلاندية، اليوم، 120 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأشار متحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19" في تايلاند، إلى أنه بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، إلى 1771 إصابة و12 حالة وفاة.

الهند

نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مراسلها في الهند، رصد 128 حالة إصابة مؤكّدة لأشخاص حضروا تجمعاً دينياً في منطقة نظام الدين بالعاصمة نيودلهي.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 21، من أصل إجمالي الإصابات البالغ 5591.