سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78,101 إصابة جديدة و1,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 45,235,796، فيما بلغ عدد الوفيات 731,931.
78,101 إصابة و1,414 وفاة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم
فيما وصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 45,235,796 والوفيات 731,931
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78,101 إصابة جديدة و1,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 45,235,796، فيما بلغ عدد الوفيات 731,931.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78,101 إصابة جديدة و1,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
78,101 إصابة و1,414 وفاة بكورونا بالولايات المتحدة خلال يوم
فيما وصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 45,235,796 والوفيات 731,931
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 78,101 إصابة جديدة و1,414 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 45,235,796، فيما بلغ عدد الوفيات 731,931.