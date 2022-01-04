بسبب هذا الفيديو.. "السيسي" يُكرّم امرأة مصرية شجاعة

قال عنها: ضربت المثل والقدوة في العطاء والتضحية

بعد تداول فيديو لها يكشف تصدّيها بشجاعة للصّ على دراجة نارية، كان يسرق جوال فتاة، وبعد قيام اللصّ بسحلها، قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تكريم "سيدة الشهامة" كما عرفها الإعلام بتقديم هدية عينية وباقة ورد.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" على موقعها، ترقد السيدة بشرى سرور علي حسن (59 عامًا)، الآن في مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، حيث تعاني من كسر بالعمود الفقري بعد سحلها من جانب لص شاب كان يستقل دراجة نارية، وسرق فتاة في أحد الشوارع بمنطقة حلوان جنوب القاهرة.

وحسب قناة "صدى البلد"، أكد الرئيس السيسي أن السيدة ضربت المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وقدّمت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية والمروءة والإنسانية والإيجابية المجتمعية، مضيفًا أن ما قامت به يشرّف كل سيدة مصرية وكل مصري أصيل.

وكانت أجهزة الأمن قد تمكنت في 28 ديسمبر الماضي من ضبط لص سحل سيدة وفتاتين لسرقة هاتف، وكشف جريمته مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة وأثار صدمة.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الفيديو، وقالت إن اللص سرق هاتف فتاة، وأثناء محاولتها وصديقتها اللحاق به وإيقافه قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وسحلها، ثم تمكّن من الفرار.

وذكرت أنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليهما، وهما طالبتان مقيمتان بدائرة القسم، إحداهما مصابة بسحجات، وربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بإصابات بالغة.

وتمكّنت أجهزة الأمن المصرية من متابعة طريق هروب المتهم، وأمكن تحديد مكانه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المسروق.