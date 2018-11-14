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الخامسة خلال عامين .. مقبرة الصانع تبتلع ناقة سائبة ومطالبات بالتسوير

علمت "سبق" أن القبر يعود إلى شاب متوفى ومازالت المحاولات مستمرة لإخراجها

في حادثة تعد الخامسة من نوعها خلال عامين سقطت صباح اليوم "ناقة" في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم - 75 كلم شرقي الليث.

وعلمت "سبق" أن القبر الذي سقطت فيه الناقة هو لشاب سعودي كان قد تُوفي قبل ثلاث سنوات، ومازالت المحاولات جارية من قِبل عددٍ من المواطنين لإخراج الناقة.

وكانت مقبرة الصانع قد شهدت خلال العامين الماضيين حالات مشابهة كان آخرها قبل ثلاثة أشهر حينما سقط جمل في إحدى المقابر وبقي حتى تحللت جثته دون أن يتم إخراجه؛ ما جعل لجنة خماسية مكوّنة من جهات عدة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز جدم، ومحكمة الليث، وبلدية غميقة، ومخفر شرطة غميقة" تقف على المقبرة، وأوصت بالتسوير العاجل لها.. وعادت اللجنة بعد أيام عدة وقامت بإزالة عدد من الأحواش العشوائية التي وضعها مواطنون على عدد من قبور موتاهم لحمايتها من الحيوانات السائبة بداخل المقبرة.

ولم تتحرك بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث بشأن تسوير المقبرة؛ بل مازالت ملتزمةً الصمت، مكتفيةً بالاستماع لمناشدات الأهالي بسرعة تسوير المقبرة من أجل الحفاظ على حرمة الأموات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخامسة خلال عامين .. مقبرة الصانع تبتلع ناقة سائبة ومطالبات بالتسوير
سبق

في حادثة تعد الخامسة من نوعها خلال عامين سقطت صباح اليوم "ناقة" في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم - 75 كلم شرقي الليث.

وعلمت "سبق" أن القبر الذي سقطت فيه الناقة هو لشاب سعودي كان قد تُوفي قبل ثلاث سنوات، ومازالت المحاولات جارية من قِبل عددٍ من المواطنين لإخراج الناقة.

وكانت مقبرة الصانع قد شهدت خلال العامين الماضيين حالات مشابهة كان آخرها قبل ثلاثة أشهر حينما سقط جمل في إحدى المقابر وبقي حتى تحللت جثته دون أن يتم إخراجه؛ ما جعل لجنة خماسية مكوّنة من جهات عدة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز جدم، ومحكمة الليث، وبلدية غميقة، ومخفر شرطة غميقة" تقف على المقبرة، وأوصت بالتسوير العاجل لها.. وعادت اللجنة بعد أيام عدة وقامت بإزالة عدد من الأحواش العشوائية التي وضعها مواطنون على عدد من قبور موتاهم لحمايتها من الحيوانات السائبة بداخل المقبرة.

ولم تتحرك بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث بشأن تسوير المقبرة؛ بل مازالت ملتزمةً الصمت، مكتفيةً بالاستماع لمناشدات الأهالي بسرعة تسوير المقبرة من أجل الحفاظ على حرمة الأموات.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:42 AM

الخامسة خلال عامين .. مقبرة الصانع تبتلع ناقة سائبة ومطالبات بالتسوير

علمت "سبق" أن القبر يعود إلى شاب متوفى ومازالت المحاولات مستمرة لإخراجها

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عوض الفهمي - الليث
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9,886

في حادثة تعد الخامسة من نوعها خلال عامين سقطت صباح اليوم "ناقة" في إحدى المقابر بمقبرة الصانع بمركز جدم - 75 كلم شرقي الليث.

وعلمت "سبق" أن القبر الذي سقطت فيه الناقة هو لشاب سعودي كان قد تُوفي قبل ثلاث سنوات، ومازالت المحاولات جارية من قِبل عددٍ من المواطنين لإخراج الناقة.

وكانت مقبرة الصانع قد شهدت خلال العامين الماضيين حالات مشابهة كان آخرها قبل ثلاثة أشهر حينما سقط جمل في إحدى المقابر وبقي حتى تحللت جثته دون أن يتم إخراجه؛ ما جعل لجنة خماسية مكوّنة من جهات عدة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز جدم، ومحكمة الليث، وبلدية غميقة، ومخفر شرطة غميقة" تقف على المقبرة، وأوصت بالتسوير العاجل لها.. وعادت اللجنة بعد أيام عدة وقامت بإزالة عدد من الأحواش العشوائية التي وضعها مواطنون على عدد من قبور موتاهم لحمايتها من الحيوانات السائبة بداخل المقبرة.

ولم تتحرك بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث بشأن تسوير المقبرة؛ بل مازالت ملتزمةً الصمت، مكتفيةً بالاستماع لمناشدات الأهالي بسرعة تسوير المقبرة من أجل الحفاظ على حرمة الأموات.

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