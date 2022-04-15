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البحرين.. إحالة 132 مخالفاً لتعليمات الحجر الصحي المنزلي للنيابة

عقوبة المخالفين تصل إلى 3 أشهر سجناً أو غرامة لا تقل عن ألف دينار

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، إحالة 132 شخصاً مخالفاً إلى النيابة العامة؛ وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات، التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وقالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة البحرينية، في بيان عبر "تويتر": إن هؤلاء الأشخاص خالفوا اشتراطات الحجر المنزلي؛ فيما تمت إحالة 4 مديري محلات تجارية للنيابة من المخالفين للاشتراطات والإجراءات الصحية.

ووفق "سبوتنك عربي"، تمت إحالة شخصين للنيابة؛ لمخالفتهما قرار إغلاق المحلات الصناعية والتجارية احترازياً لمنع انتشار الوباء.

وأوضحت "الصحة البحرينية" أن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار بحريني (2600 دولار أمريكي)، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار (26 ألف دولار)؛ ذلك وفق قانون الصحة العامة لسنة 2018.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، خروج 531 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كل الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس "كورونا".

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن "الصحة البحرينية"، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 1528، وتوفي 7 أشخاص بالمرض، الذي يسببه الفيروس القاتل.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين.. إحالة 132 مخالفاً لتعليمات الحجر الصحي المنزلي للنيابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، إحالة 132 شخصاً مخالفاً إلى النيابة العامة؛ وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات، التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وقالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة البحرينية، في بيان عبر "تويتر": إن هؤلاء الأشخاص خالفوا اشتراطات الحجر المنزلي؛ فيما تمت إحالة 4 مديري محلات تجارية للنيابة من المخالفين للاشتراطات والإجراءات الصحية.

ووفق "سبوتنك عربي"، تمت إحالة شخصين للنيابة؛ لمخالفتهما قرار إغلاق المحلات الصناعية والتجارية احترازياً لمنع انتشار الوباء.

وأوضحت "الصحة البحرينية" أن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار بحريني (2600 دولار أمريكي)، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار (26 ألف دولار)؛ ذلك وفق قانون الصحة العامة لسنة 2018.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، خروج 531 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كل الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس "كورونا".

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن "الصحة البحرينية"، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 1528، وتوفي 7 أشخاص بالمرض، الذي يسببه الفيروس القاتل.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
03:01 PM

البحرين.. إحالة 132 مخالفاً لتعليمات الحجر الصحي المنزلي للنيابة

عقوبة المخالفين تصل إلى 3 أشهر سجناً أو غرامة لا تقل عن ألف دينار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، إحالة 132 شخصاً مخالفاً إلى النيابة العامة؛ وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات، التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وقالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة البحرينية، في بيان عبر "تويتر": إن هؤلاء الأشخاص خالفوا اشتراطات الحجر المنزلي؛ فيما تمت إحالة 4 مديري محلات تجارية للنيابة من المخالفين للاشتراطات والإجراءات الصحية.

ووفق "سبوتنك عربي"، تمت إحالة شخصين للنيابة؛ لمخالفتهما قرار إغلاق المحلات الصناعية والتجارية احترازياً لمنع انتشار الوباء.

وأوضحت "الصحة البحرينية" أن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار بحريني (2600 دولار أمريكي)، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار (26 ألف دولار)؛ ذلك وفق قانون الصحة العامة لسنة 2018.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، خروج 531 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كل الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس "كورونا".

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن "الصحة البحرينية"، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 1528، وتوفي 7 أشخاص بالمرض، الذي يسببه الفيروس القاتل.

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