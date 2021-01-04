يتوجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له یوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربیة السعودیة، وذلك لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمزمع عقدھا في محافظة العلا.
أمير الكويت يترأس وفد بلاده في اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية
المقرر عقدھا في محافظة العلا
يتوجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له یوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربیة السعودیة، وذلك لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمزمع عقدھا في محافظة العلا.أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح
اعلان
أمير الكويت يترأس وفد بلاده في اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعوديةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-04
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
05:58 PM
أمير الكويت يترأس وفد بلاده في اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية
المقرر عقدھا في محافظة العلا
يتوجه أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له یوم غد الثلاثاء إلى المملكة العربیة السعودیة، وذلك لترؤس وفد دولة الكویت في اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والمزمع عقدھا في محافظة العلا.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
8,109
2.5 مليار ..
30 يناير
10,865
91 مليار ..
29 يناير
26,425
70 مليار ..
26 أكتوبر
28,590