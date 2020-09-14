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"مدير صحة جدة" يزور مستشفى "الثغر العام" ويتفقّد مشروع توسعة الطوارئ

وجّه بضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية لرفع مستوى إجراءات مكافحة العدوى

في إطار اهتمام صحة جدة بالوقوف ميدانياً على الخدمات الصحية ومتابعتها ودعم المرافق الطبية، تفقّد صباح اليوم الإثنين مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ برفقة المساعد للشؤون الهندسية المهندس عادل العقل، مستشفى الثغر العام.

واطلع السيالي؛ من خلال جولته على سير العمل بمشروع توسعة الطوارئ ومشروع ترميم المحيط الخارجي بالمستشفى الذي يشمل مواقف السيارات، كما تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، ووجّه خلال جولته بضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية الخاصة بقسم الطوارئ ورفع مستوى إجراءات مكافحة العدوى والتسريع بوتيرة العمل للانتهاء من المشاريع القائمة للبنية التحتية للمستشفى.

وشملت الجولة كذلك تفقد المشاريع التطورية والمستقبلية والبنية التحتية للمستشفى التي تعمل الإدارة على تنفيذها، وتشمل مشروع الطوارئ الجديد والعيادات الحديثة، وناقش مع إدارة المستشفى وإدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة خطة العمل الخاصة بهذه المشروع حتى تتم الاستفادة منه لجميع أطياف المجتمع بجدة.

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"مدير صحة جدة" يزور مستشفى "الثغر العام" ويتفقّد مشروع توسعة الطوارئ
سبق

في إطار اهتمام صحة جدة بالوقوف ميدانياً على الخدمات الصحية ومتابعتها ودعم المرافق الطبية، تفقّد صباح اليوم الإثنين مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ برفقة المساعد للشؤون الهندسية المهندس عادل العقل، مستشفى الثغر العام.

واطلع السيالي؛ من خلال جولته على سير العمل بمشروع توسعة الطوارئ ومشروع ترميم المحيط الخارجي بالمستشفى الذي يشمل مواقف السيارات، كما تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، ووجّه خلال جولته بضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية الخاصة بقسم الطوارئ ورفع مستوى إجراءات مكافحة العدوى والتسريع بوتيرة العمل للانتهاء من المشاريع القائمة للبنية التحتية للمستشفى.

وشملت الجولة كذلك تفقد المشاريع التطورية والمستقبلية والبنية التحتية للمستشفى التي تعمل الإدارة على تنفيذها، وتشمل مشروع الطوارئ الجديد والعيادات الحديثة، وناقش مع إدارة المستشفى وإدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة خطة العمل الخاصة بهذه المشروع حتى تتم الاستفادة منه لجميع أطياف المجتمع بجدة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
01:11 PM

"مدير صحة جدة" يزور مستشفى "الثغر العام" ويتفقّد مشروع توسعة الطوارئ

وجّه بضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية لرفع مستوى إجراءات مكافحة العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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في إطار اهتمام صحة جدة بالوقوف ميدانياً على الخدمات الصحية ومتابعتها ودعم المرافق الطبية، تفقّد صباح اليوم الإثنين مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ برفقة المساعد للشؤون الهندسية المهندس عادل العقل، مستشفى الثغر العام.

واطلع السيالي؛ من خلال جولته على سير العمل بمشروع توسعة الطوارئ ومشروع ترميم المحيط الخارجي بالمستشفى الذي يشمل مواقف السيارات، كما تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة به، ووجّه خلال جولته بضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية الخاصة بقسم الطوارئ ورفع مستوى إجراءات مكافحة العدوى والتسريع بوتيرة العمل للانتهاء من المشاريع القائمة للبنية التحتية للمستشفى.

وشملت الجولة كذلك تفقد المشاريع التطورية والمستقبلية والبنية التحتية للمستشفى التي تعمل الإدارة على تنفيذها، وتشمل مشروع الطوارئ الجديد والعيادات الحديثة، وناقش مع إدارة المستشفى وإدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة خطة العمل الخاصة بهذه المشروع حتى تتم الاستفادة منه لجميع أطياف المجتمع بجدة.

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