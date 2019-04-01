"العساف" يزور سفارة المملكة لدى تونس

تجوّل في مكاتبها واطلع على سير العمل فيها

زار وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم ، مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية.

وكان في استقباله لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي والملحق العسكري العميد الركن خالد بن محمد السهيان ومنسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها.

وقام "العساف"، خلال الزيارة، بجولة في أرجاء السفارة ومكاتبها واطلع على سير العمل فيها.