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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نَشَر مقاطع توثق ارتكابه عدة مخالفات

مُعَرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر وستطبّق عليه العقوبات الواردة بالنظام

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة من نوع جيب "شاص" بعد نشره عدة مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

وأوضح حساب المرور على "تويتر"، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات وهي (قيادة المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات)؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نَشَر مقاطع توثق ارتكابه عدة مخالفات
سبق

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة من نوع جيب "شاص" بعد نشره عدة مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

وأوضح حساب المرور على "تويتر"، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات وهي (قيادة المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات)؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:35 PM

"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نَشَر مقاطع توثق ارتكابه عدة مخالفات

مُعَرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر وستطبّق عليه العقوبات الواردة بالنظام

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
5
4,792

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة من نوع جيب "شاص" بعد نشره عدة مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

وأوضح حساب المرور على "تويتر"، أن قائد المركبة ارتكب مخالفات وهي (قيادة المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات)؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى أنه سوف تتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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