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نجاح عملية تصليح الفتق السري بالمنظار بمستشفى "عرعر"

أجريت لمريضة ثلاثينية كانت تشكو من آلام مستمرة بالسرة

أجرى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر عملية معالجة الفتق السري بالمنظار لمريضة ثلاثينية تشكو من آلام مستمرة بالسرة وخروج جزء من الأمعاء.
وتضمنت العملية التي استغرقت 45 دقيقة فقط، معالجة وإصلاح الفتق عن طريق المنظار مع تركيب شبكة داخلية.
وتعتبر هذا التقنية إحدى التقنيات الحديثة في معالجة الفتق السري، وتختصر الكثير من الجهد والوقت للمريض، وتعد هذه الحالة الثامنة التي تخضع لها دون حدوث مضاعفات وبنجاح تام.

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نجاح عملية تصليح الفتق السري بالمنظار بمستشفى "عرعر"
سبق

أجرى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر عملية معالجة الفتق السري بالمنظار لمريضة ثلاثينية تشكو من آلام مستمرة بالسرة وخروج جزء من الأمعاء.
وتضمنت العملية التي استغرقت 45 دقيقة فقط، معالجة وإصلاح الفتق عن طريق المنظار مع تركيب شبكة داخلية.
وتعتبر هذا التقنية إحدى التقنيات الحديثة في معالجة الفتق السري، وتختصر الكثير من الجهد والوقت للمريض، وتعد هذه الحالة الثامنة التي تخضع لها دون حدوث مضاعفات وبنجاح تام.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:42 PM

نجاح عملية تصليح الفتق السري بالمنظار بمستشفى "عرعر"

أجريت لمريضة ثلاثينية كانت تشكو من آلام مستمرة بالسرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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أجرى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر عملية معالجة الفتق السري بالمنظار لمريضة ثلاثينية تشكو من آلام مستمرة بالسرة وخروج جزء من الأمعاء.
وتضمنت العملية التي استغرقت 45 دقيقة فقط، معالجة وإصلاح الفتق عن طريق المنظار مع تركيب شبكة داخلية.
وتعتبر هذا التقنية إحدى التقنيات الحديثة في معالجة الفتق السري، وتختصر الكثير من الجهد والوقت للمريض، وتعد هذه الحالة الثامنة التي تخضع لها دون حدوث مضاعفات وبنجاح تام.

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