النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمير مكة" يرأس اجتماع لجنة عودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية

بدءاً من الأحد المقبل وستكون على 3 مراحل وفق خطة لمنع انتشار "كورونا"

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفّر أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله .

وستكون عودة العمرة تدريجياً على عدة مراحل إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وفي المرحلة الثانية سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ اليوم، 40 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيتم في المرحلة الثالثة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% (20 ألف معتمر/ اليوم، 60 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير مكة" يرأس اجتماع لجنة عودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية
سبق

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفّر أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله .

وستكون عودة العمرة تدريجياً على عدة مراحل إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وفي المرحلة الثانية سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ اليوم، 40 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيتم في المرحلة الثالثة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% (20 ألف معتمر/ اليوم، 60 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
02:07 PM

"أمير مكة" يرأس اجتماع لجنة عودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية

بدءاً من الأحد المقبل وستكون على 3 مراحل وفق خطة لمنع انتشار "كورونا"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
34

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفّر أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله .

وستكون عودة العمرة تدريجياً على عدة مراحل إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وفي المرحلة الثانية سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ اليوم، 40 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيتم في المرحلة الثالثة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% (20 ألف معتمر/ اليوم، 60 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,972

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة