عقوبات واشنطن الجديدة.. تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات وتشمل "خامنئي" و"ظريف"

تطال 8 من كبار قادة الحرس الثوري

أفاد وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، اليوم (الاثنين) بأن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على إيران، سيجمد أصولاً إيرانية بمليارات الدولارات.

وأوضح "منوتشين" أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلاً عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن واشنطن لم تتشاور مع الحلفاء بشأن تلك العقوبات المحددة.

وذكر الوزير الأمريكي بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي، لكنه جاء رداً على ذلك الهجوم وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.

وكان "ترامب" قد أبلغ الصحفيين قبل توقيع العقوبات ضد إيران في وقت سابق اليوم أنها تشمل المرشد الإيراني علي خامنئي.