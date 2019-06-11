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بالأغلبية.. مساهمو "سابك" يصوتون على تعديل 34 مادة من نظام الشركة

"البنيان": التغييرات التي شهدتها المواد التأسيسية تُبشر بدخول فصل جديد

صوّتت الأغلبية من مساهمي (سابك) أمس، على تعديل 34 مادة من مواد نظام الشركة الأساس، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الافتراضي)، الذي يأتي بعد شهرين تقريباً من انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في أبريل الماضي.

ودُعي المساهمون إلى المشاركة في تعديل وحذف بعض البنود في نظام الشركة الأساس.

وقال رئيس مجلس إدارة (سابك) الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع: "على مدى مسيرتي المهنية الطويلة في قطاعي الكيماويات والطاقة، أدركت طبيعة تعرض الصناعات للتغيير والتطور المستمرين؛ حفاظاً على النجاح، وكيف يؤدي تضافر الجهود الواعية إلى تحفيز النمو والاستدامة."

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان إلى أن التغييرات التي شهدتها المواد التأسيسية تُبشر بدخول فصل جديد في مسيرة الشركة، مبيناً أن (سابك) بوصفها شركة مساهمة عامة، تدرك تماماً مدى أهمية التركيز على تلبية توقعات مساهميها، وتقديم قيمة لاستثماراتهم على المدى الطويل. وأن المرحلة الجديدة القادمة ستجعل من (سابك) القاعدة الأبرز لتنمية قطاع الكيماويات في المملكة.

وأثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية، دُعي المساهمون للتصويت بشأن تغيير مجموعة واسعة من البنود المتعلقة بنظام الشركة الأساس، بما في ذلك: المركز الرئيس للشركة، وتملك الأسهم، والأسهم الممتازة، وتشكيل مجلس الإدارة، واجتماعات المجلس، وقرارات المجلس وتداولاته.

سابك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأغلبية.. مساهمو "سابك" يصوتون على تعديل 34 مادة من نظام الشركة
سبق

صوّتت الأغلبية من مساهمي (سابك) أمس، على تعديل 34 مادة من مواد نظام الشركة الأساس، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الافتراضي)، الذي يأتي بعد شهرين تقريباً من انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في أبريل الماضي.

ودُعي المساهمون إلى المشاركة في تعديل وحذف بعض البنود في نظام الشركة الأساس.

وقال رئيس مجلس إدارة (سابك) الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع: "على مدى مسيرتي المهنية الطويلة في قطاعي الكيماويات والطاقة، أدركت طبيعة تعرض الصناعات للتغيير والتطور المستمرين؛ حفاظاً على النجاح، وكيف يؤدي تضافر الجهود الواعية إلى تحفيز النمو والاستدامة."

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان إلى أن التغييرات التي شهدتها المواد التأسيسية تُبشر بدخول فصل جديد في مسيرة الشركة، مبيناً أن (سابك) بوصفها شركة مساهمة عامة، تدرك تماماً مدى أهمية التركيز على تلبية توقعات مساهميها، وتقديم قيمة لاستثماراتهم على المدى الطويل. وأن المرحلة الجديدة القادمة ستجعل من (سابك) القاعدة الأبرز لتنمية قطاع الكيماويات في المملكة.

وأثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية، دُعي المساهمون للتصويت بشأن تغيير مجموعة واسعة من البنود المتعلقة بنظام الشركة الأساس، بما في ذلك: المركز الرئيس للشركة، وتملك الأسهم، والأسهم الممتازة، وتشكيل مجلس الإدارة، واجتماعات المجلس، وقرارات المجلس وتداولاته.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:11 PM

بالأغلبية.. مساهمو "سابك" يصوتون على تعديل 34 مادة من نظام الشركة

"البنيان": التغييرات التي شهدتها المواد التأسيسية تُبشر بدخول فصل جديد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صوّتت الأغلبية من مساهمي (سابك) أمس، على تعديل 34 مادة من مواد نظام الشركة الأساس، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الافتراضي)، الذي يأتي بعد شهرين تقريباً من انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية في أبريل الماضي.

ودُعي المساهمون إلى المشاركة في تعديل وحذف بعض البنود في نظام الشركة الأساس.

وقال رئيس مجلس إدارة (سابك) الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع: "على مدى مسيرتي المهنية الطويلة في قطاعي الكيماويات والطاقة، أدركت طبيعة تعرض الصناعات للتغيير والتطور المستمرين؛ حفاظاً على النجاح، وكيف يؤدي تضافر الجهود الواعية إلى تحفيز النمو والاستدامة."

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان إلى أن التغييرات التي شهدتها المواد التأسيسية تُبشر بدخول فصل جديد في مسيرة الشركة، مبيناً أن (سابك) بوصفها شركة مساهمة عامة، تدرك تماماً مدى أهمية التركيز على تلبية توقعات مساهميها، وتقديم قيمة لاستثماراتهم على المدى الطويل. وأن المرحلة الجديدة القادمة ستجعل من (سابك) القاعدة الأبرز لتنمية قطاع الكيماويات في المملكة.

وأثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية، دُعي المساهمون للتصويت بشأن تغيير مجموعة واسعة من البنود المتعلقة بنظام الشركة الأساس، بما في ذلك: المركز الرئيس للشركة، وتملك الأسهم، والأسهم الممتازة، وتشكيل مجلس الإدارة، واجتماعات المجلس، وقرارات المجلس وتداولاته.

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