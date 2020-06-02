بعد انخفاض لأيام.. مكة تسجل ارتفاعاً في إصابات كورونا

300 حالة جديدة ووفاة 6 أشخاص.. وتعافي 251 مريضاً

سجلت مكة المكرمة، اليوم، ارتفاعاً في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بعد انخفاض شهدته العاصمة المقدسة لأيام متتالية في إصابات الفيروس، حيث سجلت اليوم 300 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 251حالة تعافٍ و6 حالات وفاة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15895 حالة، منها 3587 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و230 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 251 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 12078 حالة.