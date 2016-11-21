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"جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم"

برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي لمقدمي الرعاية

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، لإطلاق مشروعها "نرشدهم لنؤهلهم"، وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثّف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وسيقام المشروع لمدة 3 أسابيع متتالية؛ ابتداءً من يوم الاثنين 17/ 4/ 1443هـ الموافق 22/ 11/ 2021م، وسيتضمن جلستين أسبوعيًّا (الاثنين والثلاثاء) من خلال جلسات بمبادرة وتعاون من أخصائية علم النفس الإرشادي مودة الخميس طالبة ماجستير خدمة اجتماعية بجامعة الملك سعود، وعدد من أخصائيات الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وبين مقدمي الرعاية عن طريق برنامج زوم.

ودعت الجمعيةُ الجميعَ إلى الاستفادة من حضور المشرع، والتسجيل حيث توجد شهادات حضور للبرنامج.

ويتم التسجيل في المشروع عبر الهاتف 0563876026.

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف:

0114100112/ 0112143838

أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

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"جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم"
سبق

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، لإطلاق مشروعها "نرشدهم لنؤهلهم"، وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثّف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وسيقام المشروع لمدة 3 أسابيع متتالية؛ ابتداءً من يوم الاثنين 17/ 4/ 1443هـ الموافق 22/ 11/ 2021م، وسيتضمن جلستين أسبوعيًّا (الاثنين والثلاثاء) من خلال جلسات بمبادرة وتعاون من أخصائية علم النفس الإرشادي مودة الخميس طالبة ماجستير خدمة اجتماعية بجامعة الملك سعود، وعدد من أخصائيات الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وبين مقدمي الرعاية عن طريق برنامج زوم.

ودعت الجمعيةُ الجميعَ إلى الاستفادة من حضور المشرع، والتسجيل حيث توجد شهادات حضور للبرنامج.

ويتم التسجيل في المشروع عبر الهاتف 0563876026.

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف:

0114100112/ 0112143838

أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
01:45 PM

"جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم"

برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي لمقدمي الرعاية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,450

تستعد الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، لإطلاق مشروعها "نرشدهم لنؤهلهم"، وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثّف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وسيقام المشروع لمدة 3 أسابيع متتالية؛ ابتداءً من يوم الاثنين 17/ 4/ 1443هـ الموافق 22/ 11/ 2021م، وسيتضمن جلستين أسبوعيًّا (الاثنين والثلاثاء) من خلال جلسات بمبادرة وتعاون من أخصائية علم النفس الإرشادي مودة الخميس طالبة ماجستير خدمة اجتماعية بجامعة الملك سعود، وعدد من أخصائيات الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وبين مقدمي الرعاية عن طريق برنامج زوم.

ودعت الجمعيةُ الجميعَ إلى الاستفادة من حضور المشرع، والتسجيل حيث توجد شهادات حضور للبرنامج.

ويتم التسجيل في المشروع عبر الهاتف 0563876026.

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف:

0114100112/ 0112143838

أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,710
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,263
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,211
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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