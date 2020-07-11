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"الأحمري" مشرفًا على تجمع صحي جازان الغربي

أصدر مدير عام صحة جازان، الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور علي بن سعيد الأحمري، مشرفًا على التجمع الصحي بقطاع جازان الغربي، إضافة إلى عملة مديرًا لمستشفى محافظة صبيا العام.

ويعد "الأحمري" من الكفاءات القيادية والإدارية المتميزة بصحة جازان، وسبق أن عمل مشرفًا لقسم الأسنان، ومشرفًا على برنامج أداء تطوير الخدمات الصحية، ومشرفًا بإدارة الزائر السري بالصحة العامة.

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"الأحمري" مشرفًا على تجمع صحي جازان الغربي
سبق

أصدر مدير عام صحة جازان، الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور علي بن سعيد الأحمري، مشرفًا على التجمع الصحي بقطاع جازان الغربي، إضافة إلى عملة مديرًا لمستشفى محافظة صبيا العام.

ويعد "الأحمري" من الكفاءات القيادية والإدارية المتميزة بصحة جازان، وسبق أن عمل مشرفًا لقسم الأسنان، ومشرفًا على برنامج أداء تطوير الخدمات الصحية، ومشرفًا بإدارة الزائر السري بالصحة العامة.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
07:50 PM

"الأحمري" مشرفًا على تجمع صحي جازان الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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أصدر مدير عام صحة جازان، الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف الدكتور علي بن سعيد الأحمري، مشرفًا على التجمع الصحي بقطاع جازان الغربي، إضافة إلى عملة مديرًا لمستشفى محافظة صبيا العام.

ويعد "الأحمري" من الكفاءات القيادية والإدارية المتميزة بصحة جازان، وسبق أن عمل مشرفًا لقسم الأسنان، ومشرفًا على برنامج أداء تطوير الخدمات الصحية، ومشرفًا بإدارة الزائر السري بالصحة العامة.

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