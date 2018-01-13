وفد مركز خدمة اللغة العربية يزور أوغندا

يضم العنقري والمحمود واليوسف

يزور وفد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، جمهورية أوغندا.

وقال الأمين العام للمركز أ.د. محمود إسماعيل صالح، إن زيارة الوفد لأوغندا امتدادًا لزيارات سابقة للمركز، وكان على إثرها منحة تعليمية سعودية لتعليم اللغة العربية في جامعة ماكريري "بكمبالا".

ويضم وفد المركز د. سليمان بن سليمان العنقري، ود. محمود بن عبدالله المحمود، ومحمد اليوسف.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على المنجز السابق، وبناء التصورات للمراحل اللاحقة لدعم تعليم اللغة العربية في أوغندا، امتدادًا لتوجيهات القيادة الحكيمة في دعم وخدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها دوليًا.

ويزور الوفد بعض الجامعات، ويقابل المعنيين بتعليم اللغة العربية.