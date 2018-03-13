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احترازياً.. السماح لموظفي جامعة جدة من ذوي الأمراض المزمنة بالعمل عن بعد

توجيه باستقبال طلبات أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتقارير الطبية والمتابعة

وجه مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بالسماح للموظفين ممن لديهم أمراض مزمنة بالعمل عن بعد عن طريق أنظمة الخدمات الإلكترونية في الجامعة وبالتنسيق مع رئيسه المباشر، حتى وقت لاحق.

وأبلغ "الحميدان" الإدارة العامة للموارد البشرية والمركز الطبي بالجامعة بالقيام باستقبال طلبات أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية أو أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بعمل إداري ويعاني من أحد هذه الأمراض المزمنة وتدقيق التقارير الطبية التي تثبت ذلك واعتمادها؛ ليتم بعد ذلك توجيهه للعمل عن بعد.

جاء ذلك تماشياً مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (covid-19) ؛ حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الأمراض المزمنة (أمراض القلب والسكري وضغط الدم وأمراض الرئة) قد تزيد من آثار فيروس كورونا المستجد.

جامعة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترازياً.. السماح لموظفي جامعة جدة من ذوي الأمراض المزمنة بالعمل عن بعد
سبق

وجه مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بالسماح للموظفين ممن لديهم أمراض مزمنة بالعمل عن بعد عن طريق أنظمة الخدمات الإلكترونية في الجامعة وبالتنسيق مع رئيسه المباشر، حتى وقت لاحق.

وأبلغ "الحميدان" الإدارة العامة للموارد البشرية والمركز الطبي بالجامعة بالقيام باستقبال طلبات أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية أو أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بعمل إداري ويعاني من أحد هذه الأمراض المزمنة وتدقيق التقارير الطبية التي تثبت ذلك واعتمادها؛ ليتم بعد ذلك توجيهه للعمل عن بعد.

جاء ذلك تماشياً مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (covid-19) ؛ حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الأمراض المزمنة (أمراض القلب والسكري وضغط الدم وأمراض الرئة) قد تزيد من آثار فيروس كورونا المستجد.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:30 PM

احترازياً.. السماح لموظفي جامعة جدة من ذوي الأمراض المزمنة بالعمل عن بعد

توجيه باستقبال طلبات أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتقارير الطبية والمتابعة

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عبدالله الراجحي - جدة
2
5,076

وجه مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بالسماح للموظفين ممن لديهم أمراض مزمنة بالعمل عن بعد عن طريق أنظمة الخدمات الإلكترونية في الجامعة وبالتنسيق مع رئيسه المباشر، حتى وقت لاحق.

وأبلغ "الحميدان" الإدارة العامة للموارد البشرية والمركز الطبي بالجامعة بالقيام باستقبال طلبات أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية أو أعضاء الهيئة التعليمية المكلفين بعمل إداري ويعاني من أحد هذه الأمراض المزمنة وتدقيق التقارير الطبية التي تثبت ذلك واعتمادها؛ ليتم بعد ذلك توجيهه للعمل عن بعد.

جاء ذلك تماشياً مع توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (covid-19) ؛ حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الأمراض المزمنة (أمراض القلب والسكري وضغط الدم وأمراض الرئة) قد تزيد من آثار فيروس كورونا المستجد.

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