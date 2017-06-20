"العُمري" مديرًا تنفيذيًا ومتحدثًا رسميًا لـ "نفع جدة"

صدر قرار مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية بتعيين، صالح بن ناصر العُمري مديرًا تنفيذيًا للجمعية ومتحدثًا رسميًا لها .

فيما ثمّن "العُمري" موافقة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعيينه، وثقة مجلس إدارة الجمعية، مشيرًا إلى أنه سيعمل بعون الله تعالى وفريق عمله على تحقيق أهداف الجمعية ومواكبة تطلعات فرع الوزارة.

ويحمل "العُمري" سيرة ذاتية علمية واجتماعية، حيث كان قائدًا لإحدى المدارس الثانوية في جدة، وعضو لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة، وتنوعت خبراته المجتمعية بالمحافظة حيث يشغل عضوية المجلس البلدي، ورئيس مركز حي المنتزهات النموذجي ، إلى جانب مساهماته ومبادراته التطوعية والخيرية في البرامج التطوعية والنوعية.