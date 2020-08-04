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الزعاق حول انتهاء حقبة الجفاف وبداية دورة الأمطار: لا أساس علمي

قال: الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار.. دورات على فترات

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن ما يشاع حول انتهاء حقبة دورة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة تبدأ في 2024 ومخاضها استمرار الأمطار دون انقطاع، كلام لا يستقيم البتة ولا يتكئ على أي أساس رصدي ولا علمي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار ولها دورات تعيد سيرتها الأولى على فترات متباعدة ومتقاربة.

الدكتور خالد الزعاق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزعاق حول انتهاء حقبة الجفاف وبداية دورة الأمطار: لا أساس علمي
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن ما يشاع حول انتهاء حقبة دورة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة تبدأ في 2024 ومخاضها استمرار الأمطار دون انقطاع، كلام لا يستقيم البتة ولا يتكئ على أي أساس رصدي ولا علمي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار ولها دورات تعيد سيرتها الأولى على فترات متباعدة ومتقاربة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:42 AM

الزعاق حول انتهاء حقبة الجفاف وبداية دورة الأمطار: لا أساس علمي

قال: الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار.. دورات على فترات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن ما يشاع حول انتهاء حقبة دورة الجفاف وولادة دورة مناخية جديدة تبدأ في 2024 ومخاضها استمرار الأمطار دون انقطاع، كلام لا يستقيم البتة ولا يتكئ على أي أساس رصدي ولا علمي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الأمور طبيعية جداً من حيث الحرارة والأمطار ولها دورات تعيد سيرتها الأولى على فترات متباعدة ومتقاربة.

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