"التجارة" تعلن استدعاء 2559 غسالة حديثة من هذا النوع
دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء نقداً
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
"التجارة" تعلن استدعاء 2559 غسالة حديثة من هذا النوع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-26
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
03:33 PM
"التجارة" تعلن استدعاء 2559 غسالة حديثة من هذا النوع
دعت للتحقق من الرقم التسلسلي واسترداد مبلغ الشراء نقداً
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 2,559 غسالة "ARISTON" موديلات 2019 - 2021 لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني الصيانة وسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.