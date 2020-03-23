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"متحدث الداخلية ": رجال الأمن سيباشرون تطبيق منع التجول عند السابعة

متواجدون في أماكن مختلفة لتطبيق القرار  في كافة المدن والمراكز والقرى

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم ابتداءً من سريان قرار منع التجول الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وأوضح بأن رجال الأمن متواجدون في أماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول، حيث سيتم تطبيق الأمر في كافة المدن والمراكز والقرى.

وشدد الشلهوب بأنه سيتم تطبيق العقوبات بكل حزم على من يخالف الأمر ، مبينًا أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع مطالباً بالتقيد بالتعليمات.

ودعا الشلهوب إلى البقاء في المنازل حتى في الفترة التي لا يسري فيها قرار منع التجول إلا في حالة الضرورة القصوى.

وزارة الداخلية رجال الأمن قرار منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الداخلية ": رجال الأمن سيباشرون تطبيق منع التجول عند السابعة
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم ابتداءً من سريان قرار منع التجول الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وأوضح بأن رجال الأمن متواجدون في أماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول، حيث سيتم تطبيق الأمر في كافة المدن والمراكز والقرى.

وشدد الشلهوب بأنه سيتم تطبيق العقوبات بكل حزم على من يخالف الأمر ، مبينًا أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع مطالباً بالتقيد بالتعليمات.

ودعا الشلهوب إلى البقاء في المنازل حتى في الفترة التي لا يسري فيها قرار منع التجول إلا في حالة الضرورة القصوى.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:41 PM

"متحدث الداخلية ": رجال الأمن سيباشرون تطبيق منع التجول عند السابعة

متواجدون في أماكن مختلفة لتطبيق القرار  في كافة المدن والمراكز والقرى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
16,294

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم ابتداءً من سريان قرار منع التجول الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وأوضح بأن رجال الأمن متواجدون في أماكن مختلفة لتطبيق قرار منع التجول، حيث سيتم تطبيق الأمر في كافة المدن والمراكز والقرى.

وشدد الشلهوب بأنه سيتم تطبيق العقوبات بكل حزم على من يخالف الأمر ، مبينًا أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع مطالباً بالتقيد بالتعليمات.

ودعا الشلهوب إلى البقاء في المنازل حتى في الفترة التي لا يسري فيها قرار منع التجول إلا في حالة الضرورة القصوى.

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