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بقيمة مليارية.. 5 شركات جديدة لنظافة مكة والقرى التابعة

العقود تستهدف توفير 12 ألف عامل وسائق و8 آلاف مُعَدة

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خمسةَ عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها؛ وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.
وتستهدف العقود، توفير 12 ألف عامل وسائق، وثمانية آلاف مُعَدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وتوفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقّعة 2.396.393.265 ريالًا، لخمس سنوات من وقت التعاقد.

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بقيمة مليارية.. 5 شركات جديدة لنظافة مكة والقرى التابعة
سبق

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خمسةَ عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها؛ وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.
وتستهدف العقود، توفير 12 ألف عامل وسائق، وثمانية آلاف مُعَدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وتوفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقّعة 2.396.393.265 ريالًا، لخمس سنوات من وقت التعاقد.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
12:48 PM

بقيمة مليارية.. 5 شركات جديدة لنظافة مكة والقرى التابعة

العقود تستهدف توفير 12 ألف عامل وسائق و8 آلاف مُعَدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خمسةَ عقود لمشاريع النظافة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والقرى التابعة لها؛ وذلك مع كبرى الشركات الوطنية المتخصصة.
وتستهدف العقود، توفير 12 ألف عامل وسائق، وثمانية آلاف مُعَدة متنوعة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحقيق أعلى مستويات الإصحاح البيئي، وتوفير مراقبة إلكترونية لخدمات جمع ونقل النفايات.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الموقّعة 2.396.393.265 ريالًا، لخمس سنوات من وقت التعاقد.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,278
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,694
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,592
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,083

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