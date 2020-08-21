النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر الصالات يواصل استعداداته .. والمدرب يستدعي الشمري

للمشاركة في بطولة كأس آسيا

استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الحارس عبد الله الشمري للانضمام إلى المعسكر الحالي المقام في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وكان "أخضر" الصالات واصل، أمس الخميس، تدريباته على صالة وزارة الرياضة بالدمام بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي حرص على عدم إجهاد اللاعبين مكتفيًا بحصة تدريبية خفيفة اختتمها بمناورة شهدت مشاركة اللاعب عبد العزيز العلوني بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الصالات يواصل استعداداته .. والمدرب يستدعي الشمري
سبق

استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الحارس عبد الله الشمري للانضمام إلى المعسكر الحالي المقام في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وكان "أخضر" الصالات واصل، أمس الخميس، تدريباته على صالة وزارة الرياضة بالدمام بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي حرص على عدم إجهاد اللاعبين مكتفيًا بحصة تدريبية خفيفة اختتمها بمناورة شهدت مشاركة اللاعب عبد العزيز العلوني بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
12:53 AM

أخضر الصالات يواصل استعداداته .. والمدرب يستدعي الشمري

للمشاركة في بطولة كأس آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
1
39

استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات الحارس عبد الله الشمري للانضمام إلى المعسكر الحالي المقام في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وكان "أخضر" الصالات واصل، أمس الخميس، تدريباته على صالة وزارة الرياضة بالدمام بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا، الذي حرص على عدم إجهاد اللاعبين مكتفيًا بحصة تدريبية خفيفة اختتمها بمناورة شهدت مشاركة اللاعب عبد العزيز العلوني بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,406
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,475
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,827

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة