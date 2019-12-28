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البرلمان التركي يصوّت على حملة "أردوغان" لاحتلال ليبيا الخميس المقبل

غداة إعلان "الدفاع" جاهزيتها للتدخل

نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تركية، اليوم (السبت)، أن مشروع قانون التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا سيسلم لرئاسة البرلمان بعد غد الاثنين، على أن يكون التصويت عليه في جلسة استثنائية الخميس المقبل، في تطور يعكس مدى إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التورط في النزاع الليبي وتسريع وتيرة الإجراءات التي تتيح له احتلال ذلك البلد في أقصر وقت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود، بما فيها الأراضي الليبية، عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة.

وكان "أردوغان" قد ذكر في وقت سابق، أن التصويت على التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

البرلمان التركي أردوغان

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البرلمان التركي يصوّت على حملة "أردوغان" لاحتلال ليبيا الخميس المقبل
سبق

نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تركية، اليوم (السبت)، أن مشروع قانون التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا سيسلم لرئاسة البرلمان بعد غد الاثنين، على أن يكون التصويت عليه في جلسة استثنائية الخميس المقبل، في تطور يعكس مدى إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التورط في النزاع الليبي وتسريع وتيرة الإجراءات التي تتيح له احتلال ذلك البلد في أقصر وقت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود، بما فيها الأراضي الليبية، عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة.

وكان "أردوغان" قد ذكر في وقت سابق، أن التصويت على التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:24 PM

البرلمان التركي يصوّت على حملة "أردوغان" لاحتلال ليبيا الخميس المقبل

غداة إعلان "الدفاع" جاهزيتها للتدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام تركية، اليوم (السبت)، أن مشروع قانون التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا سيسلم لرئاسة البرلمان بعد غد الاثنين، على أن يكون التصويت عليه في جلسة استثنائية الخميس المقبل، في تطور يعكس مدى إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التورط في النزاع الليبي وتسريع وتيرة الإجراءات التي تتيح له احتلال ذلك البلد في أقصر وقت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود، بما فيها الأراضي الليبية، عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة.

وكان "أردوغان" قد ذكر في وقت سابق، أن التصويت على التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

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