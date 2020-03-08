إسبانيا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 17 حالة

عدد المصابين في الجزائر ارتفع إلى 20 وبالتشيك 28 و3 جدد بروسيا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 20 حالة، مؤكدةً أن من بينهم 17 حالة تنتمي إلى نفس العائلة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم تتعلق بجزائرية أقامت بإسبانيا".

من جهة أخرى، أكد البيان أنه "تمت إعادة الشخص المصاب، الذي خرج من الحجر الصحي، والذي لم تظهر عليه أعراض المرض، إلى المستشفى وهو الآن تحت المراقبة الطبية".

التشيك

وفي التشيك، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) إلى 28 حالة.

وأوضح راديو "براغ الدولي" اليوم أن نحو 24 إصابة من إجمالي 28 إصابة جديدة مرتبطة بإيطاليا التي شهدت أكثر من 230 حالة وفاة جراء الفيروس، مشيراً إلى أن الحالات الأربع الأخرى مرتبطة بمدينة "بوسطن" الأمريكية.

وأشار الراديو إلى أن جميع المصابين (بكوفيد-19) في جمهورية التشيك حالتهم مستقرة.

إسبانيا

من جهة أخرى، أعلنت إسبانيا اليوم، تسجيل أربع وفيات جديدة بسبب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17 بعد تسجيل ثلاث وفيات في وقت سابق اليوم.

وأوضح التلفزيون الرسمي الإسباني نقلاً عن السلطات الصحية أن ثلاث نساء تبلغ أعمارهن 92 عاماً و88 عاماً و87 عاماً توفين في إقليم (بلاد الباسك) شمالي إسبانيا فيما توفي رجل يبلغ من العمر 87 عاماً في مدينة (سرقسطة) بإقليم (أراغون) شمال غربي البلاد، مشيرا إلى أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة سابقة قبل إصابتهم بعدوى الفيروس.

يذكر أن هناك 589 حالة مؤكدة في إسبانيا وتعد مدريد المنطقة الأكثر تضرراً؛ حيث يوجد فيها 202 حالة مؤكدةً حتى الآن يليها إقليم (بلاد الباسك) بوجود 99 حالة مؤكدةً و55 حالة في (لا ريوخا) و49 حالة في (كتالونيا) شمال شرقي البلاد و35 حالة في إقليم (الأندلس) جنوباً.

روسيا

وسجلت روسيا، اليوم 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في ضواحي موسكو ومقاطعتي بيلجورود وكالينينجراد.

وقال مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" بروسيا في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لدى مواطنين روس زاروا إيطاليا مؤخراً.

وأضاف البيان أنه تم حجزهم في المستشفيات الخاصة بالأمراض المعدية، مضيفاً أنه تم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصل معهم المصابون بفيروس "كورونا" في روسيا، ويجري العمل على وضعهم تحت إشراف طبي؛ لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" في روسيا.