أمير الرياض يقلّد مدير السجون ومساعده رتبهم الجديدة

قلّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري، ومساعد مدير السجون بمنطقة الرياض العميد مطلق عبدالله العتيبي؛ رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.



ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الثقة الملكية الغالية بترقيتهم، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، ومعربين عن شكرهم لوزير الداخلية، وأمير منطقة الرياض، ونائبه؛ على الدعم والتوجيه، سائلين الله -العلي القدير- التوفيق لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.