17 مدينة بالشرقية تسجل 664 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الدمام في المقدمة بـ 177 تليها الهفوف بـ 139 وبعدها الخبر بـ 113

بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كشفت الأرقام أن 17 مدينة بالمنطقة الشرقية شهدت تسجيل 664 إصابة خلال 24 ساعة.

وسجلت مدينة الدمام 177، الهفوف 139، الخبر 113، المبرز 53، الظهران 52، الجبيل 41، القطيف 25، الخفجي 18، رأس تنورة 11، بقيق 7، النعيرية 6، مليجة 5، حفر الباطن 5، سيهات 4، القيصومة 2، صفوى 1، القرية العليا 5.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 154 حالة.