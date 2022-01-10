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"الصحة": تسجيل 4778 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 893 خلال الـ24 ساعة الماضية

17 مدينة بالشرقية تسجل 664 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الدمام في المقدمة بـ 177 تليها الهفوف بـ 139 وبعدها الخبر بـ 113

بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كشفت الأرقام أن 17 مدينة بالمنطقة الشرقية شهدت تسجيل 664 إصابة خلال 24 ساعة.

وسجلت مدينة الدمام 177، الهفوف 139، الخبر 113، المبرز 53، الظهران 52، الجبيل 41، القطيف 25، الخفجي 18، رأس تنورة 11، بقيق 7، النعيرية 6، مليجة 5، حفر الباطن 5، سيهات 4، القيصومة 2، صفوى 1، القرية العليا 5.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 154 حالة.

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17 مدينة بالشرقية تسجل 664 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كشفت الأرقام أن 17 مدينة بالمنطقة الشرقية شهدت تسجيل 664 إصابة خلال 24 ساعة.

وسجلت مدينة الدمام 177، الهفوف 139، الخبر 113، المبرز 53، الظهران 52، الجبيل 41، القطيف 25، الخفجي 18، رأس تنورة 11، بقيق 7، النعيرية 6، مليجة 5، حفر الباطن 5، سيهات 4، القيصومة 2، صفوى 1، القرية العليا 5.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 154 حالة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
02:31 PM

17 مدينة بالشرقية تسجل 664 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الدمام في المقدمة بـ 177 تليها الهفوف بـ 139 وبعدها الخبر بـ 113

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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بعدما أعلنت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل 4778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، كشفت الأرقام أن 17 مدينة بالمنطقة الشرقية شهدت تسجيل 664 إصابة خلال 24 ساعة.

وسجلت مدينة الدمام 177، الهفوف 139، الخبر 113، المبرز 53، الظهران 52، الجبيل 41، القطيف 25، الخفجي 18، رأس تنورة 11، بقيق 7، النعيرية 6، مليجة 5، حفر الباطن 5، سيهات 4، القيصومة 2، صفوى 1، القرية العليا 5.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 893 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 547507 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8895 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 154 حالة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,394
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,359
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,639

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