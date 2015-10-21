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حادث مروع في مصر.. مصرع 19 شخصًا في تصادم سيارة نقل وحافلة

لقي 19 شخصًا مصرعهم في مصر إثر تصادم سيارة نقل وحافلة أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولًا إلى الفيوم.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 19 شخصًا من ركاب سيارة حافلة بعدما عبرت شاحنة الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.

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حادث مروع في مصر.. مصرع 19 شخصًا في تصادم سيارة نقل وحافلة
سبق

لقي 19 شخصًا مصرعهم في مصر إثر تصادم سيارة نقل وحافلة أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولًا إلى الفيوم.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 19 شخصًا من ركاب سيارة حافلة بعدما عبرت شاحنة الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
06:51 PM

حادث مروع في مصر.. مصرع 19 شخصًا في تصادم سيارة نقل وحافلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي 19 شخصًا مصرعهم في مصر إثر تصادم سيارة نقل وحافلة أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولًا إلى الفيوم.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الأوسطي بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مصرع 19 شخصًا من ركاب سيارة حافلة بعدما عبرت شاحنة الطريق المقابل، وأسفر عن مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المتوفين إلى المستشفى.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,034
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

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13,964
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2.5 مليار ..

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