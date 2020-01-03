رئيس مركز أسبار: "البغدادي" و"سليماني" ولغا في دماء العرب والمسلمين سنوات

دون أن يمسسهما أي سوء ولما أرادت أمريكا التخلص منهما طارا في لحظة

قارَنَ رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام د.فهد العرابي الحارثي، بين الإرهابييْن" أبو بكر البغدادي، وقاسم السليماني، وقال: كلاهما "ولغ في دماء العرب والمسلمين سنوات دون أن يمسسه أي سوء، ولما أرادت أمريكا التخلص منه طار في لحظة"، وتعجّب "الحارثي قائلًا: عجيب!! أمريكا بيدها كل شيء!

جاء ذلك في تغريدة لرئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام على حسابه في "تويتر" قال فيها: ولغ #أبوبكر_البغدادي في دماء المسلمين سنوات، دون أن يمسسه أي سوء، ولما أرادت #أمريكا التخلص منه طار في لحظة.

عاث #قاسم_سليماني في بلدان #العرب سنين مديدة لم يصبه أي أذى؛ فلما أرادت أمريكا أن يغادر الحياة فعلت ذلك باقتدار!

عجيب!!

أمريكا بيدها كل شيء!