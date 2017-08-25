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خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا

سجلت عُمان خلال الساعات الـ24 الماضية 4 حالات وفاة و113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 182 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 301683 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 290813 حالة، وبلغت الوفيات 4047 حالة بنسبة 3ر1%، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6823 حالة.

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خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت عُمان خلال الساعات الـ24 الماضية 4 حالات وفاة و113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 182 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 301683 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 290813 حالة، وبلغت الوفيات 4047 حالة بنسبة 3ر1%، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6823 حالة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
04:43 PM

خلال 24 ساعة.. عُمان تسجل 4 حالات وفاة و113 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت عُمان خلال الساعات الـ24 الماضية 4 حالات وفاة و113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 182 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 301683 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 290813 حالة، وبلغت الوفيات 4047 حالة بنسبة 3ر1%، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6823 حالة.

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