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معهد الإدارة لـ"سبق": يحق للموظف التقدم لـ 20 يومًا تدريبيًا خلال الفصل

بحدٍ أقصى لمجموع الدورات ويتم مفاضلته مع المتقدمين للقبول

أوضح معهد الإدارة العامة لـ"سبق" أنه يحق للموظف تسجيل ما مجموع أيامه (20) يوماً تدريبياً في استمارة الترشيح للبرامج التدريبية حين التقديم بطلب الترشيح والقبول خلال الفصل الواحد.

جاء ذلك في رد على استفسار الصحيفة عن صحة؛ أن الجهة لا ترشح موظفها إلا لعدد دورات تدريبية لا يتجاوز عدد أيامها 12 يومًا خلال الفصل، حيث بيّن أن الضابط أن لا يتجاوز عدد الأيام للبرامج المسجل بها لكل موظف عن (20) يومًا للفصل الواحد، ومشيراً إلى أن القبول من معهد الادارة العامة سيكون على دورتين: قصيرة (البرامج التي تكون مدتها (5،3،2 أيام) أو دورة واحدة موجهة (البرامج التي تنتهي باجتياز وعدد أيامها 20،15،10) بالسنة حسب المعايير.

وكان بعض الموظفين الإداريين في أحد القطاعات قد اشتكى من تقليص إدارته لعدد البرامج التدريبية التي تقدم بها لتسجيلها له في موقع المعهد حسب المتبع للاعتماد والترشيح، إلى 12 يوماً بحجة أن نظام معهد الإدارة لا يسمح للموظف تجاوز هذه المدة في استمارة الترشيح لعدد الأيام بإجمالي عدد البرامج المتقدم بها، وهو الأمر الذي أوضحه "المعهد".

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معهد الإدارة لـ"سبق": يحق للموظف التقدم لـ 20 يومًا تدريبيًا خلال الفصل
سبق

أوضح معهد الإدارة العامة لـ"سبق" أنه يحق للموظف تسجيل ما مجموع أيامه (20) يوماً تدريبياً في استمارة الترشيح للبرامج التدريبية حين التقديم بطلب الترشيح والقبول خلال الفصل الواحد.

جاء ذلك في رد على استفسار الصحيفة عن صحة؛ أن الجهة لا ترشح موظفها إلا لعدد دورات تدريبية لا يتجاوز عدد أيامها 12 يومًا خلال الفصل، حيث بيّن أن الضابط أن لا يتجاوز عدد الأيام للبرامج المسجل بها لكل موظف عن (20) يومًا للفصل الواحد، ومشيراً إلى أن القبول من معهد الادارة العامة سيكون على دورتين: قصيرة (البرامج التي تكون مدتها (5،3،2 أيام) أو دورة واحدة موجهة (البرامج التي تنتهي باجتياز وعدد أيامها 20،15،10) بالسنة حسب المعايير.

وكان بعض الموظفين الإداريين في أحد القطاعات قد اشتكى من تقليص إدارته لعدد البرامج التدريبية التي تقدم بها لتسجيلها له في موقع المعهد حسب المتبع للاعتماد والترشيح، إلى 12 يوماً بحجة أن نظام معهد الإدارة لا يسمح للموظف تجاوز هذه المدة في استمارة الترشيح لعدد الأيام بإجمالي عدد البرامج المتقدم بها، وهو الأمر الذي أوضحه "المعهد".

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
03:02 PM

معهد الإدارة لـ"سبق": يحق للموظف التقدم لـ 20 يومًا تدريبيًا خلال الفصل

بحدٍ أقصى لمجموع الدورات ويتم مفاضلته مع المتقدمين للقبول

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فهد الغبيوي - الرياض
0
1,941

أوضح معهد الإدارة العامة لـ"سبق" أنه يحق للموظف تسجيل ما مجموع أيامه (20) يوماً تدريبياً في استمارة الترشيح للبرامج التدريبية حين التقديم بطلب الترشيح والقبول خلال الفصل الواحد.

جاء ذلك في رد على استفسار الصحيفة عن صحة؛ أن الجهة لا ترشح موظفها إلا لعدد دورات تدريبية لا يتجاوز عدد أيامها 12 يومًا خلال الفصل، حيث بيّن أن الضابط أن لا يتجاوز عدد الأيام للبرامج المسجل بها لكل موظف عن (20) يومًا للفصل الواحد، ومشيراً إلى أن القبول من معهد الادارة العامة سيكون على دورتين: قصيرة (البرامج التي تكون مدتها (5،3،2 أيام) أو دورة واحدة موجهة (البرامج التي تنتهي باجتياز وعدد أيامها 20،15،10) بالسنة حسب المعايير.

وكان بعض الموظفين الإداريين في أحد القطاعات قد اشتكى من تقليص إدارته لعدد البرامج التدريبية التي تقدم بها لتسجيلها له في موقع المعهد حسب المتبع للاعتماد والترشيح، إلى 12 يوماً بحجة أن نظام معهد الإدارة لا يسمح للموظف تجاوز هذه المدة في استمارة الترشيح لعدد الأيام بإجمالي عدد البرامج المتقدم بها، وهو الأمر الذي أوضحه "المعهد".

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