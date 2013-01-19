السفير السعودي لدى واشنطن: المملكة تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لأفراد الأمم المتحدة

انتهكوا التزاماتهم الموقّعة بستوكهولم واستمروا في انتهاك القانون الدولي

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان؛ أن المملكة تدين -بشدة- استهداف أفراد الأمم المتحدة من قِبل ميليشيا الحوثي المدعومة من قِبل إيران في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان؛ في تغريدةٍ على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "المملكة العربية السعودية تدين -بشدة- استهداف أفراد الأمم المتحدة من قِبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، الذين انتهكوا التزاماتهم الموقّعة في ستوكهولم واستمروا في انتهاك القانون الدولي وتصعيد عدوانهم على الشعب اليمني".