شاهد.. زراعة 20 ألف شجرة بمنتزه المصب بشقراء

بمساحة تتجاوز 680 دونم.. وبالاستفادة من المياه المعالجة

يواصل مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، حملات التشجير في منتزهات المحافظة، حيث استهدف هذا الأسبوع منتزه المصب بزراعة 20 ألف شجرة.

ويسعى مكتب الزراعة بشقراء إلى إيجاد غابة طبيعية في النفود الشرقي، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، بحيث يقوم بزراعة أشجار المرخ والأرطى والغاف والغضا حول بحيرة مصب المياه المعالجة.

ودشن المكتب زراعة 20 ألف شجرة على مساحة تتجاوز 680 دونم، وذلك بحضور محافظ شقراء عادل البواردي، ومدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء المهندس هليل الكرشمي، ومدير إدارة المياه المهندس محمد أبا حسين، وبمشاركة مميزة من أعضاء رابطة شقراء الخضراء. والتي كان لها دور إيجابي في المحافظة على البيئة وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة، إضافة إلى مساهمتها في تنظيف الأودية والمنتزهات بالتعاون مع البلدية والمتطوعين.

يذكر أن مكتب الزراعة بشقراء بدأ حملات التشجير، بمنتزه غسلة، ثم منتزه الجرعا غرب القرائن، إضافة إلى منتزه الرايغة بأشيقر، وسط تفاعل من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والمواطنين.