صفقة السنغالي "الحسن نداو" إلى "الأهلي" تتعثر"!

بعد الإعلان عن تعاقده لثلاث سنوات

كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن تعثر صفقة انتقال اللاعب السنغالي الحسن نداو إلى النادي الأهلي.

وبحسب تلك التقارير؛ فإن اللاعب لن ينتقل إلى الأهلي وسيعود إلى ناديه السابق كاراجومروك.

وكان الأهلي قد أعلن في الأول من الشهر الحالي تعاقده مع الحسن نداو بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ونقلت الصحف التركية تصريحات لرئيس ناديه السابق قال فيها: "الأهلي لم يدفع لنا 2.5 مليون يورو.. لن أبيع اللاعب لهم حتى لو عرضوا 5 ملايين يورو".

وقام اللاعب بحذف الصورة التي ودّع فيها جمهور الفريق التركي عبر صفحته على موقع إنستغرام.

هذا ولم تصدر أي تصريحات من قِبَل مسؤولي النادي الأهلي بشأن ما نقلته الصحف التركية عن اللاعب حتى هذه اللحظة.