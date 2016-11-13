أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.
"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"
ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول
أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.وزارة التعليم خبرات 4"
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"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13
13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:28 PM
"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"
ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول
أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.
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