أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.

"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-13 أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 05:28 PM

"التعليم" تعلن بدء الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4" ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول





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أعلنت وزارة التعليم بدء إجراءات الترشح لبرنامج التطوير النوعي للمعلمين والمعلمات "خبرات 4"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة واسعة من الجامعات العريقة في عدد من الدول، صرحت بذلك المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري.