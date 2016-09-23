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"العواد": المملكة تشهد أزهى عصور الرخاء والتقدم على مختلف الأصعدة

أكد أن تاريخ الوطن أكبر شاهد على التلاحم والترابط بين القيادة والشعب

رفع نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عامّ المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، التهاني وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال في كلمةٍ له: إن الله تعالى كتب على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار منذ لحظة تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى يومنا هذا، ويشهد تاريخها الطويل على التلاحم والترابط الوطيد بين ولاة أمرها وبين أبناء الشعب السعوديّ المخلصين، الذين وقفوا دائمًا يدًا واحدةً في وجه كل الصعاب والتحديات، حفاظًا على بلاد الحرمين الشريفين ورفعًا شأنها ومكانتها، والتزموا بدستور المملكة الدائم "كتاب الله وسنة رسوله ﷺ"، وعملوا به في نشر الدعوة الإسلامية وعلومها لتعمّ أرجاء المعمورة، وكانوا أحرص ما يكونون على تنظيم مجال الإفتاء وإسناده إلى أهل العلم والتخصص، وتوفير كل السبل لهم لتحقيق رسالتهم في نشر الفتاوى.

وأضاف "العواد" أن المملكة تشهد في العهد الحالي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أزهى عصور الرخاء والتقدم على مختلف الأصعدة الاقتصادية والصحية والأمنية والصناعية، وغيرها، بعدما جعلت تلك القيادة الرشيدة، المواطن السعودي هدفها الأول واستثمارها الأكبر في وجه تحديات المستقبل، لتنجح -خلال سنوات معدودة- في بناء مملكة فريدة تزخر بالحب والولاء والتنمية والرخاء، وتقدم مستقبلًا مبهرًا للأجيال، وترتقي بين دول العالم لتحظى بالمكانة التي تليق بها وبما حباها الله به من تشريف وتكريم.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية، يفخر بها كل مواطن سعودي ويعتزّ بتاريخ بلاده الحضاريّ المجيد، الذي يقدّم مثالًا استثنائيًّا وتجربة تكاد تكون غير مسبوقة في بناء الدول وصعودها على طريق التقدم بخطوات واثقة ثابتة، حتى وصلت -بفضل الله- إلى أعلى مراتب الدول وأقواها، في ظل الترابط والألفة بين أفراد هذا الشعب وبين ولاة أمره، وتمسّك قادة هذه البلاد بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وتعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة، وجميع أنظمة الحكم فيها.

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"العواد": المملكة تشهد أزهى عصور الرخاء والتقدم على مختلف الأصعدة
سبق

رفع نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عامّ المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، التهاني وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال في كلمةٍ له: إن الله تعالى كتب على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار منذ لحظة تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى يومنا هذا، ويشهد تاريخها الطويل على التلاحم والترابط الوطيد بين ولاة أمرها وبين أبناء الشعب السعوديّ المخلصين، الذين وقفوا دائمًا يدًا واحدةً في وجه كل الصعاب والتحديات، حفاظًا على بلاد الحرمين الشريفين ورفعًا شأنها ومكانتها، والتزموا بدستور المملكة الدائم "كتاب الله وسنة رسوله ﷺ"، وعملوا به في نشر الدعوة الإسلامية وعلومها لتعمّ أرجاء المعمورة، وكانوا أحرص ما يكونون على تنظيم مجال الإفتاء وإسناده إلى أهل العلم والتخصص، وتوفير كل السبل لهم لتحقيق رسالتهم في نشر الفتاوى.

وأضاف "العواد" أن المملكة تشهد في العهد الحالي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أزهى عصور الرخاء والتقدم على مختلف الأصعدة الاقتصادية والصحية والأمنية والصناعية، وغيرها، بعدما جعلت تلك القيادة الرشيدة، المواطن السعودي هدفها الأول واستثمارها الأكبر في وجه تحديات المستقبل، لتنجح -خلال سنوات معدودة- في بناء مملكة فريدة تزخر بالحب والولاء والتنمية والرخاء، وتقدم مستقبلًا مبهرًا للأجيال، وترتقي بين دول العالم لتحظى بالمكانة التي تليق بها وبما حباها الله به من تشريف وتكريم.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية، يفخر بها كل مواطن سعودي ويعتزّ بتاريخ بلاده الحضاريّ المجيد، الذي يقدّم مثالًا استثنائيًّا وتجربة تكاد تكون غير مسبوقة في بناء الدول وصعودها على طريق التقدم بخطوات واثقة ثابتة، حتى وصلت -بفضل الله- إلى أعلى مراتب الدول وأقواها، في ظل الترابط والألفة بين أفراد هذا الشعب وبين ولاة أمره، وتمسّك قادة هذه البلاد بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وتعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة، وجميع أنظمة الحكم فيها.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
02:37 PM

"العواد": المملكة تشهد أزهى عصور الرخاء والتقدم على مختلف الأصعدة

أكد أن تاريخ الوطن أكبر شاهد على التلاحم والترابط بين القيادة والشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عامّ المملكة الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، التهاني وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال في كلمةٍ له: إن الله تعالى كتب على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار منذ لحظة تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى يومنا هذا، ويشهد تاريخها الطويل على التلاحم والترابط الوطيد بين ولاة أمرها وبين أبناء الشعب السعوديّ المخلصين، الذين وقفوا دائمًا يدًا واحدةً في وجه كل الصعاب والتحديات، حفاظًا على بلاد الحرمين الشريفين ورفعًا شأنها ومكانتها، والتزموا بدستور المملكة الدائم "كتاب الله وسنة رسوله ﷺ"، وعملوا به في نشر الدعوة الإسلامية وعلومها لتعمّ أرجاء المعمورة، وكانوا أحرص ما يكونون على تنظيم مجال الإفتاء وإسناده إلى أهل العلم والتخصص، وتوفير كل السبل لهم لتحقيق رسالتهم في نشر الفتاوى.

وأضاف "العواد" أن المملكة تشهد في العهد الحالي، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أزهى عصور الرخاء والتقدم على مختلف الأصعدة الاقتصادية والصحية والأمنية والصناعية، وغيرها، بعدما جعلت تلك القيادة الرشيدة، المواطن السعودي هدفها الأول واستثمارها الأكبر في وجه تحديات المستقبل، لتنجح -خلال سنوات معدودة- في بناء مملكة فريدة تزخر بالحب والولاء والتنمية والرخاء، وتقدم مستقبلًا مبهرًا للأجيال، وترتقي بين دول العالم لتحظى بالمكانة التي تليق بها وبما حباها الله به من تشريف وتكريم.

وأكد أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية، يفخر بها كل مواطن سعودي ويعتزّ بتاريخ بلاده الحضاريّ المجيد، الذي يقدّم مثالًا استثنائيًّا وتجربة تكاد تكون غير مسبوقة في بناء الدول وصعودها على طريق التقدم بخطوات واثقة ثابتة، حتى وصلت -بفضل الله- إلى أعلى مراتب الدول وأقواها، في ظل الترابط والألفة بين أفراد هذا الشعب وبين ولاة أمره، وتمسّك قادة هذه البلاد بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وتعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة، وجميع أنظمة الحكم فيها.

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