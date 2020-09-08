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برنامج "إيفاد" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استعداداً لتنفيذ المرحلة الأولى لتنمية الزراعة في المملكة

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد قاسم واصلي، بمقر الهيئة، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالشرق الأوسط ودول الخليج (إيفاد) سليمان السعوي، ومدير مشروع منطقة جازان خبير البن الدكتور منير الرمحي، وأعضاء الفريق المهندس شيبان عريشي، والمهندسة عائشة غزواني، والمهندسة ريما الجعر.

وزار الفريق، مشاتل الهيئة بمحطة التجارب الزراعية، واطلع على جهود الهيئة في إنجاح زراعة العديد من البدائل الزراعية التي تقوم الهيئة بتوزيعها للمزارعين، واستمعوا إلى شرح مفصل من مهندسي الهيئة عن الحقل الوراثي لأشجار البن وعمليات إنتاج الشتلات، وذلك ضمن استعداد الصندوق لتنفيذ المرحلة الأولى لتنمية الزراعة بالسعودية.

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برنامج "إيفاد" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان
سبق

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد قاسم واصلي، بمقر الهيئة، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالشرق الأوسط ودول الخليج (إيفاد) سليمان السعوي، ومدير مشروع منطقة جازان خبير البن الدكتور منير الرمحي، وأعضاء الفريق المهندس شيبان عريشي، والمهندسة عائشة غزواني، والمهندسة ريما الجعر.

وزار الفريق، مشاتل الهيئة بمحطة التجارب الزراعية، واطلع على جهود الهيئة في إنجاح زراعة العديد من البدائل الزراعية التي تقوم الهيئة بتوزيعها للمزارعين، واستمعوا إلى شرح مفصل من مهندسي الهيئة عن الحقل الوراثي لأشجار البن وعمليات إنتاج الشتلات، وذلك ضمن استعداد الصندوق لتنفيذ المرحلة الأولى لتنمية الزراعة بالسعودية.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
08:15 PM

برنامج "إيفاد" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استعداداً لتنفيذ المرحلة الأولى لتنمية الزراعة في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد قاسم واصلي، بمقر الهيئة، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالشرق الأوسط ودول الخليج (إيفاد) سليمان السعوي، ومدير مشروع منطقة جازان خبير البن الدكتور منير الرمحي، وأعضاء الفريق المهندس شيبان عريشي، والمهندسة عائشة غزواني، والمهندسة ريما الجعر.

وزار الفريق، مشاتل الهيئة بمحطة التجارب الزراعية، واطلع على جهود الهيئة في إنجاح زراعة العديد من البدائل الزراعية التي تقوم الهيئة بتوزيعها للمزارعين، واستمعوا إلى شرح مفصل من مهندسي الهيئة عن الحقل الوراثي لأشجار البن وعمليات إنتاج الشتلات، وذلك ضمن استعداد الصندوق لتنفيذ المرحلة الأولى لتنمية الزراعة بالسعودية.

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