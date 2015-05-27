مدير مرور نجران يُقلد "آل قليل" رتبة "ملازم"

قلد مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي، الملازم عبد الله بن يحيى آل قليل، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي، متمنيًا له التوفيق ودوام العطاء.
وعبر الملازم "عبد الله" عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية.
قلد مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي، الملازم عبد الله بن يحيى آل قليل، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي، متمنيًا له التوفيق ودوام العطاء.
وعبر الملازم "عبد الله" عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية.
قلد مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي، الملازم عبد الله بن يحيى آل قليل، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي، متمنيًا له التوفيق ودوام العطاء.
وعبر الملازم "عبد الله" عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية.
قلد مدير إدارة مرور منطقة نجران العقيد مناحي السبيعي، الملازم عبد الله بن يحيى آل قليل، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي، متمنيًا له التوفيق ودوام العطاء.
وعبر الملازم "عبد الله" عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية.