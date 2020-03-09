العراق.. الخارجية والبورصة تتخذان تدابير احترازية لمنع "كورونا"

تضمنت تعليق العمل في الدائرة القنصلية حتى 21 من الشهر الحالي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، تعليق العمل في الدائرة القنصلية التابعة لها حتى 21 من الشهر الحالي، في إجراء احترازي لمنع تفشي فيروس" كورونا".

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمة الحكومية المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقد أعلن سوق العراق للأوراق المالية" البورصة"، اليوم، عن إغلاق قاعة المستثمرين حتى 21 من الشهر الحالي للأسباب ذاتها.

وأفاد السوق في بيان صحفي بأن هذا الإجراء يأتي امتثالًا لقرارات خلية الأزمة ومن أجل منع تفشي فيروس كورونا؛ موضحًا أن جلسات التداول مستمرة خلال شبكة التداول عن بُعد وعبر المنظومة الإلكترونية ومقرات شركات الوساطة المرخصة البالغ عددها 42 شركة.