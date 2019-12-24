"المطلق" عميدًا لتربية جامعة حائل لمدة عامين

من الكفاءات الأكاديمية والإدارية بالجامعة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتور تركي علي المطلق، عميدًا لكلية التربية بجامعة حائل، لمدة عامين؛ اعتبارًا من 26 ربيع الثاني 1441هـ.

ويُعد "التركي" من الكفاءات الأكاديمية والإدارية؛ إذ شَغَل عميد شؤون المكتبات في الجامعة سابقا، ومشرفًا حاليًا على كرسي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد لدراسات حائل الذي تحتضنه الجامعة، وله العديد من المشاركات المحلية والدولية التي مثّل بها جامعة حائل؛ فيما رأس عدة لجان بها.