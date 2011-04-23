النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بر الشرائع" بمكة تحقق 70  ٪ من تبرعات "مشروع تفطير الصائمين" لشهر رمضان

قيمة الوجبة 10 ريالات وسهم الفرد 100 والوالدين 300 والعائلة 900 ريال

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصريح رقم (702) عن إنجاز ما نسبته 70 ٪ من تبرعات مشروع "فطر صائم بمكة" بساحات المسجد الحرام وقاصديه، والمستفيدين المسجلين بالجمعية من الأرامل والأيتام والمحتاجين.

ودعت الجمعية أهل الخير والبذل والعطاء والميسورين ورجال الأعمال ومحبي أعمال الخير للتبرع فيما تبقى من المشروع، واغتنام شرف المكان والزمان للمساهمة في المشروع عن طريق التحويل على الحساب المخصص لمشروع "إفطار صائم" ببنك الراجحي 103608010500078.

وللتحويل من بنوك أخرى: ‏SA 5480000103608010500078 ، أو عبر المتجر الإلكتروني: ‏https://bit.ly/Eftar1442 . وللتواصل مع الجمعية مباشرةً عبر"الواتس اب" ‏http://wa.me/966500844855 "فطر صائم بمكة" أجر الزمان والمكان.

وكشفت جمعية البر بالشرائع بمكة المكرمة عن أنها وزعت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان 50 ألف وجبة جافة وساخنة، وتستهدف الجمعية توزيع 150 ألف وجبة جافة وساخنة طيلة شهر رمضان.

وأشارت الجمعية إلى أن قيمة وجبة إفطار صائم 10 ريالات، كما حددت للمساهمين أسهمًا للبذل والعطاء، سهم الفرد 100 ريال، وسهم الوالدين 300 ريال، وسهم العائلة 900 ريال طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت جمعية البر الخيرية بالشرائع أنها جندت لمشروع إفطار صائم 20 موظفًا و100 متطوع ومتطوعة يعملون على تأمين وجبات "ساخنة وجافة" يوميًا لتفطير الصائمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بر الشرائع" بمكة تحقق 70  ٪ من تبرعات "مشروع تفطير الصائمين" لشهر رمضان
سبق

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصريح رقم (702) عن إنجاز ما نسبته 70 ٪ من تبرعات مشروع "فطر صائم بمكة" بساحات المسجد الحرام وقاصديه، والمستفيدين المسجلين بالجمعية من الأرامل والأيتام والمحتاجين.

ودعت الجمعية أهل الخير والبذل والعطاء والميسورين ورجال الأعمال ومحبي أعمال الخير للتبرع فيما تبقى من المشروع، واغتنام شرف المكان والزمان للمساهمة في المشروع عن طريق التحويل على الحساب المخصص لمشروع "إفطار صائم" ببنك الراجحي 103608010500078.

وللتحويل من بنوك أخرى: ‏SA 5480000103608010500078 ، أو عبر المتجر الإلكتروني: ‏https://bit.ly/Eftar1442 . وللتواصل مع الجمعية مباشرةً عبر"الواتس اب" ‏http://wa.me/966500844855 "فطر صائم بمكة" أجر الزمان والمكان.

وكشفت جمعية البر بالشرائع بمكة المكرمة عن أنها وزعت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان 50 ألف وجبة جافة وساخنة، وتستهدف الجمعية توزيع 150 ألف وجبة جافة وساخنة طيلة شهر رمضان.

وأشارت الجمعية إلى أن قيمة وجبة إفطار صائم 10 ريالات، كما حددت للمساهمين أسهمًا للبذل والعطاء، سهم الفرد 100 ريال، وسهم الوالدين 300 ريال، وسهم العائلة 900 ريال طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت جمعية البر الخيرية بالشرائع أنها جندت لمشروع إفطار صائم 20 موظفًا و100 متطوع ومتطوعة يعملون على تأمين وجبات "ساخنة وجافة" يوميًا لتفطير الصائمين.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
02:08 AM

"بر الشرائع" بمكة تحقق 70  ٪ من تبرعات "مشروع تفطير الصائمين" لشهر رمضان

قيمة الوجبة 10 ريالات وسهم الفرد 100 والوالدين 300 والعائلة 900 ريال

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
155

أعلنت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصريح رقم (702) عن إنجاز ما نسبته 70 ٪ من تبرعات مشروع "فطر صائم بمكة" بساحات المسجد الحرام وقاصديه، والمستفيدين المسجلين بالجمعية من الأرامل والأيتام والمحتاجين.

ودعت الجمعية أهل الخير والبذل والعطاء والميسورين ورجال الأعمال ومحبي أعمال الخير للتبرع فيما تبقى من المشروع، واغتنام شرف المكان والزمان للمساهمة في المشروع عن طريق التحويل على الحساب المخصص لمشروع "إفطار صائم" ببنك الراجحي 103608010500078.

وللتحويل من بنوك أخرى: ‏SA 5480000103608010500078 ، أو عبر المتجر الإلكتروني: ‏https://bit.ly/Eftar1442 . وللتواصل مع الجمعية مباشرةً عبر"الواتس اب" ‏http://wa.me/966500844855 "فطر صائم بمكة" أجر الزمان والمكان.

وكشفت جمعية البر بالشرائع بمكة المكرمة عن أنها وزعت خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان 50 ألف وجبة جافة وساخنة، وتستهدف الجمعية توزيع 150 ألف وجبة جافة وساخنة طيلة شهر رمضان.

وأشارت الجمعية إلى أن قيمة وجبة إفطار صائم 10 ريالات، كما حددت للمساهمين أسهمًا للبذل والعطاء، سهم الفرد 100 ريال، وسهم الوالدين 300 ريال، وسهم العائلة 900 ريال طيلة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت جمعية البر الخيرية بالشرائع أنها جندت لمشروع إفطار صائم 20 موظفًا و100 متطوع ومتطوعة يعملون على تأمين وجبات "ساخنة وجافة" يوميًا لتفطير الصائمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,305
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,585

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة