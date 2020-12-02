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تحضيراً لكأس آسيا .. المحمدي يختتم تدريب الأخضر الشاب بمناورة فنية

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ،تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران على الجمل الهجومية في وسط الملعب، أعقب ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ على وسط الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الخميس تدريباته بتمام الثالثة مساءً، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيراً لكأس آسيا .. المحمدي يختتم تدريب الأخضر الشاب بمناورة فنية
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ،تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران على الجمل الهجومية في وسط الملعب، أعقب ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ على وسط الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الخميس تدريباته بتمام الثالثة مساءً، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.


02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
08:18 PM

تحضيراً لكأس آسيا .. المحمدي يختتم تدريب الأخضر الشاب بمناورة فنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ،تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لمران على الجمل الهجومية في وسط الملعب، أعقب ذلك مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ على وسط الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الخميس تدريباته بتمام الثالثة مساءً، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.


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