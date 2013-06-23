النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جيهان" تتحدى الإعاقة وتنهي تحصيلها الجامعي.. وأمير القصيم يضمّها لجائزة "شقائق الرجال"

رئيس الجامعة وجّه بقبولها في الدراسات العليا تقديراً لكفاحها وتميّزها: نموذج مشرف

فقدت البصر، لكنها لم تفقد البصيرة وشغف الحياة والتميز، وحب العلم والتوق إلى التعلم وخوض غمار الحياة؛ متحديةً كل الصعاب التي واجهتها، لتتغلب في البداية على إعاقتها البصرية، ثم تنطلق خطوةً خطوةً نحو تحقيق طموحاتها التي لا تقل عن مثيلاتها من الطالبات الصحيحات، بل وتتفوق عليهن بالعزيمة والإصرار وقهر الصعاب.

إنها الطالبة الكفيفة جيهان محمد المجيدل إحدى خريجات الدفعة الثامنة عشرة بجامعة القصيم، والتي تخرجت بدرجة الامتياز من تخصص الشريعة الإسلامية بالجامعة، بالاعتماد على قدراتها وثقتها بنفسها، ومهارتها في استخدام التقنية الحديثة وتطويعها لتناسب احتياجاتها وحالتها الصحية، وبما أهّلها للتميز والنجاح في كل مراحلها الدراسية.

الخريجة "جيهان" قدمت نموذجاً يُحْتذى به من الإصرار والعزيمة الذي تزخر به مملكتنا الغالية، فهي إحدى فتيات هذا الوطن المعطاء الذي تدعم حكومته الرشيدة -رعاها الله- كل مواطنيها وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينالون رعاية الدولة وعنايتها؛ لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق، سارع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب سماع ومشاهدة قصة الخريجة الكفيفة "جيهان"، خلال رعايته الكريمة لحفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة بجامعة القصيم، بالإعلان عن ضمّ "جيهان" في جائزة شقائق الرجال بإمارة منطقة القصيم، متمنياً أن تكون بإذن الله من بين الفائزات فيها، ومعلناً أنه سيتم البحث عن آلية الاستفادة منها في لجنة التحكيم؛ لأنها نموذج مشرف.

وقال: نحمد الله أن وجد من أبنائنا من يتسلح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويمتلك هذه الإرادة والعزيمة والعصامية، وهنيئاً للوطن بوجود هذه الأمثال من الطلبة المتميزين في منطقة القصيم وفي جميع أنحاء المملكة.

ومن جهته، أعلن الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم عن قبول الخريجة "جيهان المجيدل" في برنامج الدراسات العليا؛ تقديراً لكفاحها وتميزها، ولكونها من النماذج المشرفة بالجامعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جيهان" تتحدى الإعاقة وتنهي تحصيلها الجامعي.. وأمير القصيم يضمّها لجائزة "شقائق الرجال"
سبق

فقدت البصر، لكنها لم تفقد البصيرة وشغف الحياة والتميز، وحب العلم والتوق إلى التعلم وخوض غمار الحياة؛ متحديةً كل الصعاب التي واجهتها، لتتغلب في البداية على إعاقتها البصرية، ثم تنطلق خطوةً خطوةً نحو تحقيق طموحاتها التي لا تقل عن مثيلاتها من الطالبات الصحيحات، بل وتتفوق عليهن بالعزيمة والإصرار وقهر الصعاب.

إنها الطالبة الكفيفة جيهان محمد المجيدل إحدى خريجات الدفعة الثامنة عشرة بجامعة القصيم، والتي تخرجت بدرجة الامتياز من تخصص الشريعة الإسلامية بالجامعة، بالاعتماد على قدراتها وثقتها بنفسها، ومهارتها في استخدام التقنية الحديثة وتطويعها لتناسب احتياجاتها وحالتها الصحية، وبما أهّلها للتميز والنجاح في كل مراحلها الدراسية.

الخريجة "جيهان" قدمت نموذجاً يُحْتذى به من الإصرار والعزيمة الذي تزخر به مملكتنا الغالية، فهي إحدى فتيات هذا الوطن المعطاء الذي تدعم حكومته الرشيدة -رعاها الله- كل مواطنيها وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينالون رعاية الدولة وعنايتها؛ لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق، سارع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب سماع ومشاهدة قصة الخريجة الكفيفة "جيهان"، خلال رعايته الكريمة لحفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة بجامعة القصيم، بالإعلان عن ضمّ "جيهان" في جائزة شقائق الرجال بإمارة منطقة القصيم، متمنياً أن تكون بإذن الله من بين الفائزات فيها، ومعلناً أنه سيتم البحث عن آلية الاستفادة منها في لجنة التحكيم؛ لأنها نموذج مشرف.

وقال: نحمد الله أن وجد من أبنائنا من يتسلح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويمتلك هذه الإرادة والعزيمة والعصامية، وهنيئاً للوطن بوجود هذه الأمثال من الطلبة المتميزين في منطقة القصيم وفي جميع أنحاء المملكة.

ومن جهته، أعلن الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم عن قبول الخريجة "جيهان المجيدل" في برنامج الدراسات العليا؛ تقديراً لكفاحها وتميزها، ولكونها من النماذج المشرفة بالجامعة.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
02:57 PM

"جيهان" تتحدى الإعاقة وتنهي تحصيلها الجامعي.. وأمير القصيم يضمّها لجائزة "شقائق الرجال"

رئيس الجامعة وجّه بقبولها في الدراسات العليا تقديراً لكفاحها وتميّزها: نموذج مشرف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
370

فقدت البصر، لكنها لم تفقد البصيرة وشغف الحياة والتميز، وحب العلم والتوق إلى التعلم وخوض غمار الحياة؛ متحديةً كل الصعاب التي واجهتها، لتتغلب في البداية على إعاقتها البصرية، ثم تنطلق خطوةً خطوةً نحو تحقيق طموحاتها التي لا تقل عن مثيلاتها من الطالبات الصحيحات، بل وتتفوق عليهن بالعزيمة والإصرار وقهر الصعاب.

إنها الطالبة الكفيفة جيهان محمد المجيدل إحدى خريجات الدفعة الثامنة عشرة بجامعة القصيم، والتي تخرجت بدرجة الامتياز من تخصص الشريعة الإسلامية بالجامعة، بالاعتماد على قدراتها وثقتها بنفسها، ومهارتها في استخدام التقنية الحديثة وتطويعها لتناسب احتياجاتها وحالتها الصحية، وبما أهّلها للتميز والنجاح في كل مراحلها الدراسية.

الخريجة "جيهان" قدمت نموذجاً يُحْتذى به من الإصرار والعزيمة الذي تزخر به مملكتنا الغالية، فهي إحدى فتيات هذا الوطن المعطاء الذي تدعم حكومته الرشيدة -رعاها الله- كل مواطنيها وبخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينالون رعاية الدولة وعنايتها؛ لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق، سارع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب سماع ومشاهدة قصة الخريجة الكفيفة "جيهان"، خلال رعايته الكريمة لحفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة بجامعة القصيم، بالإعلان عن ضمّ "جيهان" في جائزة شقائق الرجال بإمارة منطقة القصيم، متمنياً أن تكون بإذن الله من بين الفائزات فيها، ومعلناً أنه سيتم البحث عن آلية الاستفادة منها في لجنة التحكيم؛ لأنها نموذج مشرف.

وقال: نحمد الله أن وجد من أبنائنا من يتسلح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويمتلك هذه الإرادة والعزيمة والعصامية، وهنيئاً للوطن بوجود هذه الأمثال من الطلبة المتميزين في منطقة القصيم وفي جميع أنحاء المملكة.

ومن جهته، أعلن الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم عن قبول الخريجة "جيهان المجيدل" في برنامج الدراسات العليا؛ تقديراً لكفاحها وتميزها، ولكونها من النماذج المشرفة بالجامعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,389
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,968

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة