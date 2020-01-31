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"المعلمي" يلتقي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا

استعرضا الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل حل الأزمة

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا خولة مطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى حل يخرج سوريا من الأزمة التي تمر بها، وينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري، كما تم بحث الجهود الدولية المبذولة في ذلك.

وثمّن السفير المعلمي؛ جهود الأمم المتحدة، مؤكداً دعم المملكة الدائم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا التي ترمي إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ومجدّداً التأكيد على تضامن المملكة الدائم مع الشعب السوري في محنته، وسعيها الدائم لمساعدته على الخروج من هذه المحنة.

حضر اللقاء نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي؛ وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد عبدالله بن محمد مشخص؛ ومن جانب مكتب الممثل الأممي، مسؤول الشؤون الخارجية غاليمزان كيرباسوف؛ ومسؤول الشؤون السياسية في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام هند عبدالغني.

المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي نيويورك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يلتقي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا خولة مطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى حل يخرج سوريا من الأزمة التي تمر بها، وينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري، كما تم بحث الجهود الدولية المبذولة في ذلك.

وثمّن السفير المعلمي؛ جهود الأمم المتحدة، مؤكداً دعم المملكة الدائم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا التي ترمي إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ومجدّداً التأكيد على تضامن المملكة الدائم مع الشعب السوري في محنته، وسعيها الدائم لمساعدته على الخروج من هذه المحنة.

حضر اللقاء نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي؛ وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد عبدالله بن محمد مشخص؛ ومن جانب مكتب الممثل الأممي، مسؤول الشؤون الخارجية غاليمزان كيرباسوف؛ ومسؤول الشؤون السياسية في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام هند عبدالغني.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
01:47 PM

"المعلمي" يلتقي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا

استعرضا الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل حل الأزمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا خولة مطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى حل يخرج سوريا من الأزمة التي تمر بها، وينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري، كما تم بحث الجهود الدولية المبذولة في ذلك.

وثمّن السفير المعلمي؛ جهود الأمم المتحدة، مؤكداً دعم المملكة الدائم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا التي ترمي إلى الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، ومجدّداً التأكيد على تضامن المملكة الدائم مع الشعب السوري في محنته، وسعيها الدائم لمساعدته على الخروج من هذه المحنة.

حضر اللقاء نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي؛ ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد بن عبدالرحمن القاضي؛ وعضو القسم المعني بمجلس الأمن في الوفد عبدالله بن محمد مشخص؛ ومن جانب مكتب الممثل الأممي، مسؤول الشؤون الخارجية غاليمزان كيرباسوف؛ ومسؤول الشؤون السياسية في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام هند عبدالغني.

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