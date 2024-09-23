هيئة الترفيه توضح: اشتعال منصة إطلاق الألعاب النارية بالرياض نتج عنه إصابة طفلة

أوضحت الهيئة العامة للترفيه تفاصيل مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأكدت الهيئةً في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه بناءً على التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحادثة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تبين أن هناك خللاً فنياً وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة، وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى.

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظًا على سلامتهم.